Platin mit starker Erholungsbewegung – Momentum bleibt intakt

Der Platin-Future (CME) legte in der vergangenen Handelswoche um 5,06 % zu und schloss bei 2.171,4 USD je Unze. Die Woche war von deutlicher Volatilität geprägt. Noch am Dienstag fiel der Kontrakt kurzfristig unter die Marke von 2.000 USD, bevor eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. Im Zuge der breiten Metallstärke am Freitag, ausgelöst durch die handelspolitischen Entwicklungen, beschleunigte sich der Anstieg nochmals, sodass Platin nahezu auf Wochenhoch aus dem Handel ging.



Seit Januar 2025 summiert sich die Performance weiterhin auf rund 138,75 %. Damit zählt Platin strukturell zu den stärksten Metallen im aktuellen Zyklus. Rücksetzer werden bislang nicht als Trendbruch interpretiert, sondern als temporäre Korrekturen innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends.



Die COT-Daten zeigen ein stabiles Bild. Nach dem vorherigen Abbau von Long-Positionen wurden zuletzt keine weiteren Reduktionen vorgenommen. Stattdessen wurde der jüngste Rückgang moderat genutzt, sodass das Managed Money aktuell knapp über 12.300 Kontrakte netto long hält. Das deutet darauf hin, dass Schwächephasen eher absorbiert als aktiv verkauft werden.



Saisonal bewegt sich Platin nun in einer statistisch konstruktiven Phase. Historisch besteht – trotz möglicher Zwischenschwankungen – bis Ende Mai Aufwärtspotenzial. Mit dem Ende der Golden Week kehren zudem ab Dienstag chinesische Marktteilnehmer zurück, wodurch sich die Liquidität normalisieren dürfte.



Fazit: Platin hat die Korrektur dynamisch verarbeitet und zeigt erneut Stärke. Positionierung, saisonaler Rückenwind und normalisierende Liquidität sprechen kurzfristig für ein unterstützendes Umfeld, auch wenn erhöhte Volatilität Teil des aktuellen Marktregimes bleibt.

