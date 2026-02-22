Orangensaft-Future unter Druck – Volatilität bleibt hoch

Der Orange Juice Future (ICE US) verlor in der vergangenen Handelswoche 4,48 % und schloss bei 169,35 US-Cent. Die Woche war von hoher Volatilität geprägt: Zwischenzeitlich stieg der Kontrakt nochmals über 200 US-Cent, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und geriet ab Wochenmitte deutlich unter Druck.



Die Kursbewegung unterstreicht, dass der Markt weiterhin stark von kurzfristigen Impulsen und spekulativen Strömen beeinflusst wird. Seit dem Allzeithoch im Dezember 2024 beläuft sich der Rückgang inzwischen auf über 62 %. Der übergeordnete Trend bleibt damit klar abwärtsgerichtet.



Die COT-Daten zeigen eine vorsichtige Veränderung: Das Managed Money hat die jüngsten Kursrückgänge genutzt, um Long-Positionen leicht auszubauen. Aktuell werden rund 1.000 Kontrakte netto long gehalten. Im Vergleich zur Phase nach dem Allzeithoch – als über 5.700 Kontrakte long positioniert waren – bleibt die spekulative Beteiligung jedoch sehr gering. Eine überzeugende Trendwende in der Positionierung ist bislang nicht erkennbar.



Saisonal betrachtet präsentiert sich der Markt bis in den Mai hinein überwiegend seitwärts. Kurzfristig ist bis Ende März eine leichte Erholung statistisch möglich, doch ein klarer saisonaler Rückenwind fehlt.



Fazit: Der Orangensaft-Future bleibt ein hochvolatiler Markt mit schwacher übergeordneter Struktur. Erste spekulative Long-Positionen entstehen, doch von einer breiten Trendwende kann derzeit noch nicht gesprochen werden.

