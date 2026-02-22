    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    AUD/USD: Zinsfantasie trifft auf starke Jahresperformance

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der AUD/USD beendete die vergangene Woche nahezu unverändert mit –0,11 % bei 0,70585. Während der US-Dollar zwischenzeitlich Stärke zeigte, konnte sich der Austral-Dollar insgesamt stabil behaupten.

    Auf Jahressicht bleibt der AUD einer der klaren Gewinner unter den G10-Währungen – mit einem Plus von über 6 %. Die strukturelle Stärke ist damit weiterhin intakt.

    Auch die COT-Daten bestätigen das bullische Bild: Managed Money hat die Positionierung in diesem Jahr deutlich gedreht und hält inzwischen rund 46.000 Kontrakte netto long. Der Markt ist klar konstruktiv für den Austral-Dollar positioniert.

    Der nächste entscheidende Impuls kommt von der Reserve Bank of Australia. Das nächste RBA-Meeting findet am 17. März statt. Im Vorfeld werden vor allem zwei Datenpunkte entscheidend sein: der monatliche CPI am 28. Februar sowie das Q4-BIP am 4. März. Sollten diese Daten stärker ausfallen als erwartet, könnte sich die Wahrscheinlichkeit einer früheren Zinserhöhung deutlich erhöhen.

    Damit rückt erneut die Zinsdifferenz zwischen AUD und USD in den Fokus. In einem Umfeld, in dem die Fed eher abwartend agiert, könnte eine restriktivere RBA-Politik dem AUD zusätzlichen Rückenwind verleihen.

    Fazit: Der Austral-Dollar bleibt strukturell stark aufgestellt. Die Kombination aus positiver Jahresperformance, spekulativer Long-Positionierung und bevorstehendem Zins-Event spricht dafür, dass das Aufwärtsszenario weiterhin intakt ist – insbesondere bei positiven Inflations- oder Wachstumsüberraschungen.

