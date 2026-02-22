CO2-Zertifikate im Spannungsfeld zwischen Politik und Marktmechanik

Die CO₂-Zertifikate (EUA) konnten sich in der vergangenen Handelswoche deutlich erholen. Auf Wochenbasis legten sie um 4,29 % zu und schlossen bei 73,51 EUR. Damit setzte nach dem kräftigen politischen Sell-off der Vorwochen eine technische Gegenbewegung ein. Zur Erinnerung: Anfang/Mitte Januar notierten EUAs noch oberhalb von 90 EUR, bevor politische Aussagen aus mehreren EU-Mitgliedsstaaten eine abrupte Korrektur auslösten.



Auslöser der Schwächephase waren Diskussionen über mögliche Anpassungen oder temporäre Entlastungen im EU-Emissionshandel, um energieintensive Industrien zu stützen. Diese Debatte führte kurzfristig zu erhöhter Unsicherheit und verstärkte Gewinnmitnahmen institutioneller Investoren.



Strukturell bleibt jedoch entscheidend: Das EU-ETS ist ein supranationales Instrument mit klar definiertem Reduktionspfad. Eine grundlegende Aufweichung auf nationaler Ebene ist regulatorisch nur sehr begrenzt möglich. Gleichzeitig sind die Auktionserlöse ein relevanter Bestandteil staatlicher Haushaltsplanungen, was die Wahrscheinlichkeit radikaler Eingriffe zusätzlich reduziert.



Die jüngste Erholung dürfte daher primär als technische Reaktion auf einen überverkauften Markt zu werten sein. Der übergeordnete Trend befindet sich aktuell im Korrekturmodus, die Handelsspanne der vergangenen zwei Jahre (ca. 60–80 EUR) rückt wieder in den Fokus.



Fazit: EUAs zeigen erste Stabilisierungstendenzen nach politisch getriebener Volatilität. Kurzfristig bleibt der Markt headline-sensitiv, strukturell bleibt der Verknappungspfad jedoch bestehen. Eine nachhaltige Trendwende erfordert klare politische Signale und erneute Fundamentaldynamik.

