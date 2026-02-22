Baumwolle stabilisiert sich weiter – Rally zum Wochenschluss trifft auf skeptische Positionierung

Der Cotton Future (ICE US) konnte am Freitag deutlich zulegen und beendete die Woche mit einem Plus von 2,34 % bei 65,63 US-Cent. Der Markt schloss damit nahe des Wochenhochs und zeigte zum Ende hin klaren Kaufdruck.



Fundamental stützten vor allem starke US-Exportzahlen. Die jüngsten USDA-Daten wiesen die höchsten Wochenverkäufe im laufenden Marketingjahr aus – ein positives Signal für die Nachfrage. Gleichzeitig blieb der US-Dollar etwas schwächer, was Rohstoffe grundsätzlich unterstützt.



Auffällig ist jedoch der Blick auf die Positionierung. Die COT-Daten bestätigen die jüngste Erholung nicht. Das Managed Money hat seine Netto-Short-Position weiter ausgebaut und hält aktuell rund 56.000 Kontrakte short. Diese ausgeprägte Skepsis wirkt wie ein Gegengewicht zur technischen Erholung.



Saisonal erhält der Markt kurzfristig noch Unterstützung bis Anfang/Mitte März. Historisch folgt darauf jedoch häufig eine schwächere Phase.



Fazit: Baumwolle zeigt zum Wochenschluss Stärke, doch die strukturelle Positionierung bleibt klar bärisch. Solange die spekulativen Short-Positionen dominieren, dürfte jede Erholung anfällig bleiben – auch wenn kurzfristig saisonale Unterstützung wirkt.

