Ecopetrol profitiert vom Ölpreis und Bewertungsvorteil – Emerging-Markets-Exposure im Fokus

Die Aktie von Ecopetrol S.A. (NYSE: EC) legte in der vergangenen Handelswoche um 4,93 % zu und schloss bei 12,50 USD. Die Kursentwicklung unterstreicht die hohe Korrelation zum Ölpreis, der zuletzt deutlich zulegen konnte. Mit dem Anstieg von WTI baut auch Ecopetrol wieder Momentum auf.



Operativ meldete der Konzern für 2025 einen Anstieg der nachgewiesenen Reserven um 2,7 % auf 1,944 Mrd. Barrel Öläquivalent. Die Reserve Replacement Ratio erreichte 121 % und damit den höchsten Stand seit vier Jahren. Trotz eines Rückgangs des durchschnittlichen Brent-Preises um knapp 14 % gelang es, rund 300 Mio. Barrel Öläquivalent neu zu addieren. Die durchschnittliche Reservenreichweite liegt nun bei 7,8 Jahren. Das operative Fundament bleibt damit stabil.



Bewertungstechnisch notiert Ecopetrol mit einem KGV von rund 11 deutlich unter vielen US-Peers. In Kombination mit der dominierenden Marktstellung in Kolumbien, integrierter Wertschöpfungskette und traditionell attraktiver Dividendenpolitik ergibt sich ein vergleichsweise günstiges Bewertungsprofil im Energiesektor.



Ein zusätzlicher Treiber ist der Kapitalfluss in Richtung Emerging Markets. In einem Umfeld steigender Rohstoffpreise profitieren insbesondere staatlich dominierte Produzenten mit klarer Cashflow-Generierung. Ecopetrol vereint Öl-Exposure mit Emerging-Markets-Hebel und stellt damit eine interessante Kombination aus Zyklik und Bewertungsabschlag dar.



Fazit: Ecopetrol verbindet steigende Ölpreise mit günstiger Bewertung und wachsendem Emerging-Markets-Interesse. Die jüngste Kursbewegung reflektiert die verbesserte Stimmung im Energiesektor. Solange das Ölpreisumfeld konstruktiv bleibt, bietet das Papier ein attraktives Risiko-Rendite-Profil.

