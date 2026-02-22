    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Rio Tinto festigt operative Stärke – Wachstum im Eisenerzgeschäft bleibt intakt

    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Aktie von Rio Tinto (LSE) verlor in der vergangenen Handelswoche 0,91 % und schloss bei 7,122 GBP. Vor Veröffentlichung der Jahreszahlen markierte der Titel noch ein Wochenhoch bei 7,389 GBP, geriet danach jedoch unter Druck, nachdem die Ergebnisse die Erwartungen beim Gewinn und Free Cashflow nicht vollständig erfüllen konnten.

    Operativ präsentierte sich das Unternehmen robust. Im vierten Quartal 2025 stiegen die Pilbara-Eisenerzlieferungen auf 91,3 Mio. Tonnen (+7 % YoY), die Produktion erreichte 89,7 Mio. Tonnen (+4 % YoY). Projekte wie Gudai-Darri sowie die Weiterentwicklung der Pilbara-Blend-Strategie stützten die Performance. Gleichzeitig schreiten strategische Großprojekte wie Rhodes Ridge in Australien und Simandou in Guinea planmäßig voran, was die langfristige Produktionsbasis verbreitert.

    Für 2026 peilt Rio Tinto Eisenerzverkäufe zwischen 343 und 366 Mio. Tonnen an. Während die operative Basis solide bleibt, reagierte der Markt sensibel auf die Margenseite und die leicht verfehlten Profitkennzahlen. Das erklärt die verhaltene Kursreaktion trotz strukturell stabiler Produktionszahlen.

    Bewertungstechnisch notiert die Aktie mit einem Forward-KGV von rund 11,9 weiterhin unter dem Branchendurchschnitt. In den vergangenen sechs Monaten legte der Titel deutlich zu, was einen Teil der jüngsten Konsolidierung auch als technische Normalisierung erscheinen lässt.

    Fazit: Rio Tinto bleibt operativ stark positioniert, insbesondere im Eisenerzsegment mit klarer Expansionsstrategie. Kurzfristig dominiert jedoch die Margen- und Cashflow-Diskussion. Die Kursreaktion nach den Zahlen wirkt eher wie eine Konsolidierung nach vorheriger Stärke als wie ein struktureller Bruch im langfristigen Investment-Case.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


