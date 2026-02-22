    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Silber-Future mit explosiver Wochenbewegung

    Der Silber-Future verzeichnete in der vergangenen Woche ein deutliches Plus von 9,48 % und schloss bei 84,57 USD.

    Carsten Stork - Silber-Future mit explosiver Wochenbewegung
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Silber-Future verzeichnete in der vergangenen Woche ein deutliches Plus von 9,48 % und schloss bei 84,57 USD. Die Handelsspanne war außergewöhnlich hoch: Am Dienstag lag das Wochentief noch bei 71,81 USD, ehe der Markt im Zuge der US-Zollentscheidung, einer kurzfristigen Dollar-Schwäche sowie geopolitischer Spannungen dynamisch nach oben drehte. Der Schlusskurs nahe dem Wochenhoch unterstreicht die kurzfristige Momentum-Stärke.

    Die Geschwindigkeit der Bewegung deutet auf Short-Eindeckungen hin. Gleichzeitig zeigen die aktuellen COT-Daten, dass das Managed Money seine Netto-Long-Positionen weiter reduziert hat und nur noch knapp über 24.000 Kontrakte netto long hält. Eine breite spekulative Überpositionierung auf der Long-Seite ist damit derzeit nicht erkennbar.

    Saisonal betrachtet wurde am Freitag das typische Februar-Hoch erreicht. Historisch folgt darauf bis in den Frühsommer hinein eine tendenziell schwächere Phase. Dieses saisonale Muster steht aktuell im Spannungsfeld zur starken kurzfristigen Dynamik.

    Der Markt befindet sich damit in einer interessanten Konstellation: Auf der einen Seite steht eine sehr kraftvolle technische Bewegung, auf der anderen Seite eine zurückhaltende spekulative Positionierung und eine saisonal herausfordernde Phase.

    Fazit: Silber hat kurzfristig eindrucksvoll Stärke gezeigt, befindet sich jedoch an einem Punkt, an dem Momentum, Positionierung und Saisonalität gegeneinander arbeiten. Die kommenden Handelstage dürften entscheidend sein, ob die Rally strukturellen Charakter bekommt oder als überdehnte Bewegung konsolidiert wird.


    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
