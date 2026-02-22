Albemarle Corp verteidigt Aufwärtstrend – Lithium bleibt strukturell gefragt

Die Aktie von Albemarle schloss in der vergangenen Handelswoche mit einem Plus von 1,23 % bei 168,40 AUD. Intraday wurde erneut die Marke von über 170 AUD getestet. Damit bleibt das Chartbild konstruktiv und der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.



Fundamental stützt vor allem die Erholung der Lithiumpreise die Bewegung. Nach dem massiven Einbruch im Jahr 2023 hat sich der Markt deutlich stabilisiert. Benchmark-Preise haben sich in den vergangenen Monaten spürbar erholt, was den Margenausblick für Produzenten wieder verbessert. Parallel dazu dreht auch die Analystenstimmung. Mehrere Hochstufungen seit dem Herbst signalisieren, dass der Markt die Talsohle im Lithiumzyklus zunehmend als durchlaufen betrachtet.



Wichtig ist dabei: Die Rally basiert nicht mehr nur auf EV-Narrativen, sondern zunehmend auch auf dem wachsenden Bedarf an stationären Energiespeichern. Das verbreitert die Nachfragebasis und reduziert die Abhängigkeit von kurzfristigen Schwankungen im Automobilsektor.



Technisch bleibt das Momentum positiv. Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft. Solange die Aktie oberhalb der letzten Konsolidierungszone notiert, spricht vieles für eine Fortsetzung der Bewegung.



Fazit: Albemarle bleibt ein zyklischer Turnaround-Play mit klar bullischer Struktur. Die Kombination aus stabilisierenden Lithiumpreisen, verbesserter Analystenstimmung und intaktem Aufwärtstrend spricht aktuell für eine konstruktive Einschätzung.

