    Weizen mit Momentum – Short-Eindeckungen treiben den Markt weiter an

    Der Weizen-Future (CBOT) legte in der vergangenen Handelswoche kräftig um 4,78 % zu und schloss bei 575 US-Cent je Bushel. Nach dem bereits positiven Impuls in der Vorwoche setzt sich die Aufwärtsbewegung damit fort. Auf Jahresbasis summiert sich der Zugewinn nun auf nahezu 15 %. Der Markt steigt dabei vergleichsweise unauffällig, aber kontinuierlich.

    Getrieben wurde die Bewegung zuletzt vor allem durch spekulative Short-Eindeckungen. Nach der Entscheidung des U.S. Supreme Court zu den globalen Zöllen kam zusätzliche Dynamik in den Markt, während gleichzeitig Wetterthemen und Unsicherheiten bezüglich der globalen Ernteentwicklung wieder stärker in den Fokus rücken. Fundamentale Impulse für die neue Ernte könnten zunehmend eine Rolle spielen.

    Die COT-Daten bestätigen die technische Entwicklung. Das Managed Money reduziert seine Netto-Short-Position weiter und liegt aktuell nur noch bei knapp über 55.000 Kontrakten short. Der fortgesetzte Abbau der Short-Positionierung deutet auf eine klare Verschiebung der spekulativen Marktstruktur hin und unterstützt das positive Momentum.

    Saisonal zeigt sich jedoch ein Gegenpol. Von den drei großen Agrargetreidesorten weist Weizen statistisch bis in den Sommer hinein eher eine schwächere Tendenz auf. Diese saisonale Komponente steht damit im Kontrast zur aktuellen technischen Stärke.

    Fazit: Weizen entwickelt sich zunehmend konstruktiv, getragen von Short-Covering und verbesserter Marktstruktur. Solange die spekulative Netto-Short-Position weiter zurückgeht, bleibt das Momentum intakt. Die saisonale Schwächephase mahnt jedoch zur Aufmerksamkeit, falls die Aufwärtsdynamik nachlässt.


