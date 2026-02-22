    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Carsten Stork

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dollar-Index Future: Neutralität unter der Oberfläche

    Der Dollar-Index Future hat die vergangene Woche mit einem Plus von 0,98 % bei 97,715 Punkten beendet. Am Freitag sorgte jedoch das Urteil des US Supreme Court, wonach die verhängten Zölle in dieser Form nicht rechtmäßig sind, für einen …

    Carsten Stork - Dollar-Index Future: Neutralität unter der Oberfläche
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Dollar-Index Future hat die vergangene Woche mit einem Plus von 0,98 % bei 97,715 Punkten beendet. Am Freitag sorgte jedoch das Urteil des US Supreme Court, wonach die verhängten Zölle in dieser Form nicht rechtmäßig sind, für einen kurzfristigen Rücksetzer. Der Index fiel im Anschluss von 97,94 Punkten – also knapp unter der 98er-Marke – auf 97,515. Der Devisenmarkt hat die Entscheidung zunächst als leicht negativ für den US-Dollar interpretiert.

    Auf Jahressicht bewegt sich der Dollar-Index bislang weitgehend richtungslos. Es fehlt eine klare Trendstruktur – ein Bild, das wir aktuell auch in anderen zinssensitiven Märkten sehen. Die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve führt zu einer insgesamt abwartenden Marktphase.

    Ein Blick auf die COT-Daten zeigt: Managed Money hält derzeit knapp über 300 Kontrakte netto long. Zum Vergleich: Im Oktober lag die Positionierung noch bei rund minus 16.000 Kontrakten. Die extreme Dollar-Schwäche im Herbst wurde also vollständig abgebaut. Gleichzeitig signalisiert die aktuelle nahezu ausgeglichene Positionierung eine gewisse Neutralität.

    Interessant ist dabei die Struktur unter der Oberfläche: Der Dollar-Index besteht aus sechs Währungen. Während im Index selbst eine nahezu flache Positionierung sichtbar wird, ist das Managed Money im EUR/USD weiterhin deutlich netto long positioniert und in den übrigen fünf Währungen überwiegend short. Diese gegenläufigen Engagements gleichen sich im Dollar-Index statistisch aus.

    Fazit: Der Dollar-Index wirkt auf den ersten Blick neutral – doch unter der Oberfläche sehen wir starke Einzelpositionierungen. Die Entscheidung des Supreme Court hat kurzfristig Druck erzeugt, eine klare Trendwende ist daraus jedoch noch nicht ableitbar. Der Markt bleibt stark von Zinserwartungen und geopolitischen Entwicklungen getrieben.



    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Dollar-Index Future: Neutralität unter der Oberfläche Der Dollar-Index Future hat die vergangene Woche mit einem Plus von 0,98 % bei 97,715 Punkten beendet. Am Freitag sorgte jedoch das Urteil des US Supreme Court, wonach die verhängten Zölle in dieser Form nicht rechtmäßig sind, für einen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     