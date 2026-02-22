    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mais-Future bleibt richtungslos – starke Exporte, aber fehlende Dynamik

    Der Corn Future (CBOT) verlor in der vergangenen Handelswoche 0,87 % und schloss bei 428 US-Cent pro Bushel. Insgesamt verlief die Woche vergleichsweise unspektakulär, mit seitwärtsgerichtetem Handel und begrenzter Volatilität.Fundamental bleibt das …

    Carsten Stork - Mais-Future bleibt richtungslos – starke Exporte, aber fehlende Dynamik
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Corn Future (CBOT) verlor in der vergangenen Handelswoche 0,87 % und schloss bei 428 US-Cent pro Bushel. Insgesamt verlief die Woche vergleichsweise unspektakulär, mit seitwärtsgerichtetem Handel und begrenzter Volatilität.

    Fundamental bleibt das Exportgeschäft solide. Die jüngsten USDA-Daten zeigten erneut starke Verkaufszahlen von rund 1,5 Mio. Tonnen – im Rahmen der Erwartungen und leicht über Vorjahresniveau. Japan und Mexiko traten dabei als wichtigste Käufer auf. Dennoch fehlte dem Markt ein klarer Impuls, um daraus nachhaltigen Aufwärtsdruck zu entwickeln.

    Zusätzliche Unsicherheit entstand durch die Diskussion um mögliche handelspolitische Anpassungen in den USA. Die Supreme-Court-Entscheidung zur Zollpolitik sorgte insbesondere bei Sojabohnen für Reaktionen, beim Mais blieb die Marktreaktion jedoch verhalten.

    Die COT-Daten zeigen weiterhin ein wechselhaftes Bild. Das Managed Money hat seine Netto-Short-Position leicht reduziert und hält aktuell rund 7.800 Kontrakte short. Eine klare spekulative Überzeugung ist damit nicht erkennbar – weder stark bullisch noch klar bärisch.

    Saisonal betrachtet beginnt nun eine Phase, die statistisch bis Mitte Juni tendenziell Unterstützung liefern kann. Allerdings fehlt derzeit ein eindeutiger fundamentaler Treiber, um diesen saisonalen Rückenwind zu verstärken.

    Fazit: Der Mais-Future bewegt sich in einem ruhigen, abwartenden Marktumfeld. Solide Exportzahlen stabilisieren, doch ohne klare Angebots- oder Nachfragesignale bleibt die Preisstruktur neutral mit leicht konstruktivem saisonalem Unterton.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Mais-Future bleibt richtungslos – starke Exporte, aber fehlende Dynamik Der Corn Future (CBOT) verlor in der vergangenen Handelswoche 0,87 % und schloss bei 428 US-Cent pro Bushel. Insgesamt verlief die Woche vergleichsweise unspektakulär, mit seitwärtsgerichtetem Handel und begrenzter Volatilität.Fundamental bleibt das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     