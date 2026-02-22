Mais-Future bleibt richtungslos – starke Exporte, aber fehlende Dynamik

Der Corn Future (CBOT) verlor in der vergangenen Handelswoche 0,87 % und schloss bei 428 US-Cent pro Bushel. Insgesamt verlief die Woche vergleichsweise unspektakulär, mit seitwärtsgerichtetem Handel und begrenzter Volatilität.



Fundamental bleibt das Exportgeschäft solide. Die jüngsten USDA-Daten zeigten erneut starke Verkaufszahlen von rund 1,5 Mio. Tonnen – im Rahmen der Erwartungen und leicht über Vorjahresniveau. Japan und Mexiko traten dabei als wichtigste Käufer auf. Dennoch fehlte dem Markt ein klarer Impuls, um daraus nachhaltigen Aufwärtsdruck zu entwickeln.



Zusätzliche Unsicherheit entstand durch die Diskussion um mögliche handelspolitische Anpassungen in den USA. Die Supreme-Court-Entscheidung zur Zollpolitik sorgte insbesondere bei Sojabohnen für Reaktionen, beim Mais blieb die Marktreaktion jedoch verhalten.



Die COT-Daten zeigen weiterhin ein wechselhaftes Bild. Das Managed Money hat seine Netto-Short-Position leicht reduziert und hält aktuell rund 7.800 Kontrakte short. Eine klare spekulative Überzeugung ist damit nicht erkennbar – weder stark bullisch noch klar bärisch.



Saisonal betrachtet beginnt nun eine Phase, die statistisch bis Mitte Juni tendenziell Unterstützung liefern kann. Allerdings fehlt derzeit ein eindeutiger fundamentaler Treiber, um diesen saisonalen Rückenwind zu verstärken.



Fazit: Der Mais-Future bewegt sich in einem ruhigen, abwartenden Marktumfeld. Solide Exportzahlen stabilisieren, doch ohne klare Angebots- oder Nachfragesignale bleibt die Preisstruktur neutral mit leicht konstruktivem saisonalem Unterton.

