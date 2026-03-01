    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Carsten Stork

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mais meldet sich zurück – Long-Aufbau und saisonaler Rückenwind

    Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche um 1,88 % zulegen und schloss bei 448,25 US-Cents. Damit nähert sich der Markt wieder der psychologisch wichtigen Marke von 450 US-Cents und zeigt nach längerer Seitwärts- bis …

    Carsten Stork - Mais meldet sich zurück – Long-Aufbau und saisonaler Rückenwind
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche um 1,88 % zulegen und schloss bei 448,25 US-Cents. Damit nähert sich der Markt wieder der psychologisch wichtigen Marke von 450 US-Cents und zeigt nach längerer Seitwärts- bis Schwächephase erstmals wieder konstruktives Momentum. Technisch ist das ein positives Signal, insbesondere nachdem wichtige Widerstände in Reichweite geraten sind.

    Fundamental erhält Mais Unterstützung durch steigende Rohölpreise. Höhere Energiepreise wirken über den Ethanol-Sektor direkt stützend auf die Maisnachfrage. Zusätzlich sorgten geopolitische Spannungen zuletzt für Short-Covering-Bewegungen im Agrarsektor. Exportdaten bleiben solide, auch wenn sie nicht überdurchschnittlich stark ausfallen.

    Ein Blick auf die COT-Daten zeigt eine klare Stimmungsänderung. Das Managed Money hat sich wieder auf die Long-Seite begeben und hält aktuell rund 14.000 Kontrakte netto long, nachdem zuvor deutlich geringere Positionen bestanden. Der Long-Aufbau ist noch moderat, signalisiert aber eine Trendwende im spekulativen Sentiment.

    Saisonal spricht das Muster ebenfalls für Unterstützung. Historisch besitzt Mais von jetzt an bis Ende Juni eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen. Dieses saisonale Fenster könnte zusätzliche Käufer anziehen, insbesondere wenn sich das technische Bild weiter verbessert.

    Fazit:

    Mais zeigt erste Stabilisierungstendenzen mit zunehmender spekulativer Unterstützung und saisonalem Rückenwind. Solange die Energiepreise fest bleiben und kein Angebots-Schock eintritt, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung zweites Quartal.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Mais meldet sich zurück – Long-Aufbau und saisonaler Rückenwind Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche um 1,88 % zulegen und schloss bei 448,25 US-Cents. Damit nähert sich der Markt wieder der psychologisch wichtigen Marke von 450 US-Cents und zeigt nach längerer Seitwärts- bis …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     