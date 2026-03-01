Mais meldet sich zurück – Long-Aufbau und saisonaler Rückenwind

Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Handelswoche um 1,88 % zulegen und schloss bei 448,25 US-Cents. Damit nähert sich der Markt wieder der psychologisch wichtigen Marke von 450 US-Cents und zeigt nach längerer Seitwärts- bis Schwächephase erstmals wieder konstruktives Momentum. Technisch ist das ein positives Signal, insbesondere nachdem wichtige Widerstände in Reichweite geraten sind.



Fundamental erhält Mais Unterstützung durch steigende Rohölpreise. Höhere Energiepreise wirken über den Ethanol-Sektor direkt stützend auf die Maisnachfrage. Zusätzlich sorgten geopolitische Spannungen zuletzt für Short-Covering-Bewegungen im Agrarsektor. Exportdaten bleiben solide, auch wenn sie nicht überdurchschnittlich stark ausfallen.



Ein Blick auf die COT-Daten zeigt eine klare Stimmungsänderung. Das Managed Money hat sich wieder auf die Long-Seite begeben und hält aktuell rund 14.000 Kontrakte netto long, nachdem zuvor deutlich geringere Positionen bestanden. Der Long-Aufbau ist noch moderat, signalisiert aber eine Trendwende im spekulativen Sentiment.



Saisonal spricht das Muster ebenfalls für Unterstützung. Historisch besitzt Mais von jetzt an bis Ende Juni eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen. Dieses saisonale Fenster könnte zusätzliche Käufer anziehen, insbesondere wenn sich das technische Bild weiter verbessert.



Fazit:



Mais zeigt erste Stabilisierungstendenzen mit zunehmender spekulativer Unterstützung und saisonalem Rückenwind. Solange die Energiepreise fest bleiben und kein Angebots-Schock eintritt, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung zweites Quartal.

