    Arabica-Kaffee unter Druck – 300-Cent-Marke gefallen, Mehrmonatstief erreicht

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Arabica-Kaffee-Future (ICE US) verlor in der vergangenen Handelswoche 3,65 % und schloss bei 285,35 US-Cent. Am Donnerstag markierte der Markt bei 275,65 US-Cent den tiefsten Stand seit Juli des Vorjahres – ein deutlicher Rückschlag nach dem Allzeithoch im Oktober 2025 bei 437,95 US-Cent. Seit diesem Hoch beläuft sich das Minus auf nahezu 35 %.

    Mit dem nachhaltigen Fall unter die psychologisch wichtige 300-Cent-Marke hat sich das Chartbild klar eingetrübt. Die Dynamik der Korrektur zeigt, wie stark spekulative Übertreibungen des Vorjahres nun abgebaut werden.

    Auch die COT-Daten spiegeln diese Entwicklung wider. Das Managed Money hält aktuell nur noch rund 12.860 Kontrakte netto long – ein drastischer Rückgang im Vergleich zu den deutlich über 76.000 Long-Kontrakten zu Jahresbeginn 2025. Die spekulative Euphorie ist damit weitgehend verschwunden.

    Saisonal ergibt sich kurzfristig kein klarer Rückenwind. Historisch verläuft die Phase bis in den April hinein eher seitwärts, bevor sich ab Ende April bis Mai häufig eine festere Tendenz zeigt.

    Fazit: Arabica befindet sich technisch im Korrekturmodus, nähert sich jedoch einem Bereich, der als potenzielles Stabilisierungsterrain gewertet werden kann. Die Zone um 280 US-Cent rückt als mögliches Entscheidungsniveau in den Fokus. Eine nachhaltige Bodenbildung würde jedoch erst durch bestätigende Kursstruktur und verbesserte Positionierung untermauert werden.


