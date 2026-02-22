    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj verurteilt 'zynischen und grausamen Terroranschlag' in Lwiw

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj: zynischer, grausamer Terroranschlag
    • Eine Polizistin tot, 25 teils schwer verletzt .
    • Verdächtige festgenommen, mutmaßlich Russland.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LWIW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nächtliche Bombenexplosionen in der westukrainischen Stadt Lwiw als "zynischen und grausamen Terroranschlag" verurteilt. Bei dem Anschlag waren eine Polizistin getötet und 25 weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Als mutmaßliche Täterin wurde eine 33-jährige Ukrainerin festgenommen, die nach Polizeiangaben von russischen Geheimdiensten zu der Tat angestiftet worden war. "Wir verfügen über Geheimdienstinformationen, dass die Russen weiterhin solche Dinge, also faktisch Angriffe auf Ukrainer, durchführen wollen", führte Selenskyj am Abend aus.

    Zuvor hatte bereits Bürgermeister Andrij Sadowyj in einem Video in seinem Telegram-Kanal von einem Terroranschlag gesprochen. Innenminister Ihor Klymenko informierte über die Festnahme einer Verdächtigen, später nannte die Polizei weitere Details. Die Festgenommene habe in der Nacht mehrere selbst gebastelte Sprengsätze in Mülltonnen in der Stadt platziert.

    Einsatz wegen angeblichen Einbruchs - dann Explosionen

    Die Explosionen hatten sich kurz nach Mitternacht ereignet. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft eilten die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines angeblichen Einbruchs zu einem Geschäft nahe der Altstadt von Lwiw. Als sie dort ankamen, sei die erste Explosion ausgelöst worden - und eine zweite dann, als kurz darauf Verstärkung eintraf. Eine 23 Jahre alte Polizistin war auf der Stelle tot, sechs weitere Beamte wurden lebensgefährlich verletzt. Laut Bürgermeister Sadowyj wurden auch zwei Autos beschädigt, darunter ein Streifenwagen.

    Selenskyj: Russische Organisation verantwortlich

    "Die Umstände dieses Terroranschlags werden derzeit umfassend untersucht, viele Fakten liegen bereits vor", teilte Selenskyj auf Facebook mit. Die Täterin sei über Telegram rekrutiert worden. "Der Terroranschlag wurde von einer russischen Organisation verübt", sagte er, ohne weitere Details zu nennen. Die Behörden seien angewiesen worden, Maßnahmen und Reaktionen zu erarbeiten, um ähnliche Verbrechen zu verhindern. Aus Moskau gab es zu dem Vorfall zunächst keine Äußerungen.

    Die Region Lwiw liegt im Westen der Ukraine an der polnischen Grenze. Die gleichnamige Gebietshauptstadt ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom EU-Gebiet entfernt. Dort leben auch viele Binnenflüchtlinge, die sich im russischen Angriffskrieg vor den Kämpfen im Osten der Ukraine in Sicherheit gebracht haben. Auch Lwiw ist immer wieder Ziel von russischen Raketen- und Drohnenangriffen./mau/DP/jha






    Selenskyj verurteilt 'zynischen und grausamen Terroranschlag' in Lwiw Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nächtliche Bombenexplosionen in der westukrainischen Stadt Lwiw als "zynischen und grausamen Terroranschlag" verurteilt. Bei dem Anschlag waren eine Polizistin getötet und 25 weitere Menschen teils …
