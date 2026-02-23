Viainvest: bis zu 13,3 % Rendite mit europäischen Konsumentenkrediten

Der europäische Markt für Konsumentenkredite umfasst ein Volumen von über 800 Milliarden Euro und zählt damit zu den zentralen Finanzierungsquellen privater Haushalte im Euroraum. Die Nachfrage nach kurzfristigen Verbraucherkrediten bleibt strukturell hoch, da Konsumausgaben einen wesentlichen Bestandteil der europäischen Wirtschaftsleistung ausmachen.

Vor diesem Hintergrund hat sich Viainvest seit dem Start im Jahr 2016 als spezialisierte Plattform für europäische Konsumentenkredite etabliert. Rund 47.000 Investoren, davon etwa 30 % aus Deutschland, nutzen die Plattform für Investments in kurz- bis mittelfristige Verbraucherkredite innerhalb der EU. Je nach Laufzeit und Kreditstruktur sind dabei Zinssätze von bis zu 13,3 % pro Jahr möglich.

Investoren ~47.000 (30 % Deutschland)

Volumen Über 700 Mio. €

Markterfahrung Seit 2016 (10 Jahre)

Zielrendite Ca. 13,3 % pro Jahr

Repayment Rate 100 % (Keine Verluste)

Regulierung EU-lizenziert (MiFID II)

Anlegerschutz Buyback & 20.000 € Schutz

Einstieg Bereits ab 50 €

Der unterschätzte Milliardenmarkt: Warum europäische Konsumentenkredite attraktive Erträge liefern

Der Markt für Verbraucherkredite (Consumer Loans) ist für Anleger vor allem deshalb interessant, weil er sich weitgehend unabhängig von den Schwankungen der globalen Aktienmärkte entwickelt.

Während Aktienindizes in Krisenzeiten teils deutlich korrigieren, bleibt die Rückzahlung standardisierter Kleinkredite in stabilen europäischen Volkswirtschaften eine planbare Größe.

Die Kombination aus hoher struktureller Nachfrage, kurzen Laufzeiten und digitaler Kreditvergabe schafft ein Marktumfeld, das attraktive Zinssätze ermöglicht. Bei Viainvest profitieren Anleger dabei von mehreren konkreten Vorteilen: