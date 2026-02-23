Viainvest: bis zu 13,3 % Rendite mit europäischen Konsumentenkrediten
Konsumentenkredite aus der EU mit 60-Tage-Buyback und 5 % Eigenbeteiligung des Kreditgebers – wie Viainvest seit 2016 stabile Renditen ermöglicht.
Der europäische Markt für Konsumentenkredite umfasst ein Volumen von über 800 Milliarden Euro und zählt damit zu den zentralen Finanzierungsquellen privater Haushalte im Euroraum. Die Nachfrage nach kurzfristigen Verbraucherkrediten bleibt strukturell hoch, da Konsumausgaben einen wesentlichen Bestandteil der europäischen Wirtschaftsleistung ausmachen.
Vor diesem Hintergrund hat sich Viainvest seit dem Start im Jahr 2016 als spezialisierte Plattform für europäische Konsumentenkredite etabliert. Rund 47.000 Investoren, davon etwa 30 % aus Deutschland, nutzen die Plattform für Investments in kurz- bis mittelfristige Verbraucherkredite innerhalb der EU. Je nach Laufzeit und Kreditstruktur sind dabei Zinssätze von bis zu 13,3 % pro Jahr möglich.
Investoren ~47.000 (30 % Deutschland)
Volumen Über 700 Mio. €
Markterfahrung Seit 2016 (10 Jahre)
Zielrendite Ca. 13,3 % pro Jahr
Repayment Rate 100 % (Keine Verluste)
Regulierung EU-lizenziert (MiFID II)
Anlegerschutz Buyback & 20.000 € Schutz
Einstieg Bereits ab 50 €
→ Jetzt über VIAINVEST investieren
Der unterschätzte Milliardenmarkt: Warum europäische Konsumentenkredite attraktive Erträge liefern
Der Markt für Verbraucherkredite (Consumer Loans) ist für Anleger vor allem deshalb interessant, weil er sich weitgehend unabhängig von den Schwankungen der globalen Aktienmärkte entwickelt.
Während Aktienindizes in Krisenzeiten teils deutlich korrigieren, bleibt die Rückzahlung standardisierter Kleinkredite in stabilen europäischen Volkswirtschaften eine planbare Größe.
Die Kombination aus hoher struktureller Nachfrage, kurzen Laufzeiten und digitaler Kreditvergabe schafft ein Marktumfeld, das attraktive Zinssätze ermöglicht. Bei Viainvest profitieren Anleger dabei von mehreren konkreten Vorteilen:
- Überdurchschnittliche Rendite: Mit Zinssätzen von bis zu 13,3 % p.a. liegt die Verzinsung deutlich über klassischen Festzinsprodukten.
- Monatlicher Cashflow: Verbraucherkredite werden in der Regel monatlich getilgt. Dadurch fließen Zins- und Tilgungszahlungen kontinuierlich zurück, was einen planbaren Einkommensstrom ermöglicht.
- Kurze Kapitalbindung: Laufzeiten zwischen 3 und 24 Monaten sorgen für Flexibilität und reduzieren langfristige Bindungsrisiken.
- Hohe strukturelle Nachfrage: Konsumentenkredite sind in vielen EU-Ländern ein etablierter Bestandteil der privaten Finanzierung, was für ein dauerhaftes Kreditangebot sorgt.
- Reguliertes Umfeld: Zinssätze für Verbraucherkredite unterliegen in europäischen Märkten regulatorischen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise eine gesetzliche Zinsobergrenzen für Verbraucherkredite, was extreme Übertreibungen begrenzt.
-