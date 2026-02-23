    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft fordert noch mehr Tempo durch Infrastrukturgesetz

    Foto: Bauarbeiten an einer Gleisanlage (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor der ersten Lesung des "Infrastruktur-Zukunftsgesetzes" im Bundestag zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten fordert die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) Verbesserungen für noch mehr Tempo. DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe), es reiche nicht, bei einzelnen Projekten ein bisschen schneller zu werden. "Die Modernisierung aller Verkehrsträger muss als überragendes öffentliches Interesse eingestuft werden", sagte Melnikov.

    Die Hauptgeschäftsführerin ergänzte: "Zweitens müssen endlose Gutachtenschleifen durch klare Stichtagsregelungen beendet werden. Und drittens sollten Ersatzneubauten konsequent von Genehmigungs- und Prüfpflichten ausgenommen werden."

    Mit dem Gesetz werden wesentliche Verkehrsinfrastrukturvorhaben unter anderem aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen in das überragende öffentliche Interesse gestellt. Auch Umweltbelange werden im Verfahren als nachrangig betrachtet. Das hatte zuletzt der Sachverständigenrat für Umweltfragen massiv kritisiert.


    Verfasst von Redaktion dts
