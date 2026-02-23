    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKobo Resources AktievorwärtsNachrichten zu Kobo Resources
    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold fürs Depot: Warum Barrick Mining, First Majestic Silver und Kobo Resources jetzt im Fokus von Investoren stehen

    Edelmetalle sind zurück im Rampenlicht und gleich drei Aktien zeigen, wie unterschiedlich man davon profitieren kann. Kobo Resources ist ein aufstrebender Goldexplorer aus Kanada, der in Westafrika Schritt für Schritt eine beeindruckende …

    Gold fürs Depot: Warum Barrick Mining, First Majestic Silver und Kobo Resources jetzt im Fokus von Investoren stehen
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Edelmetalle sind zurück im Rampenlicht und gleich drei Aktien zeigen, wie unterschiedlich man davon profitieren kann. Kobo Resources ist ein aufstrebender Goldexplorer aus Kanada, der in Westafrika Schritt für Schritt eine beeindruckende Goldlagerstätte aufbaut. Barrick Mining gehört zu den ganz Großen der Branche, kämpft aber gerade mit strategischen Weichenstellungen und einem Produktionsrückgang. First Majestic Silver hat 2025 einen bemerkenswerten Turnaround hingelegt und lässt die Anlegerkasse klingeln. Drei Unternehmen, drei Geschichten, aber alle eint ein Trend: steigende Metallpreise treiben die Fantasie an. Wer jetzt nicht hinschaut, könnte eine echte Chance verpassen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold fürs Depot: Warum Barrick Mining, First Majestic Silver und Kobo Resources jetzt im Fokus von Investoren stehen Edelmetalle sind zurück im Rampenlicht und gleich drei Aktien zeigen, wie unterschiedlich man davon profitieren kann. Kobo Resources ist ein aufstrebender Goldexplorer aus Kanada, der in Westafrika Schritt für Schritt eine beeindruckende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     