Gold fürs Depot: Warum Barrick Mining, First Majestic Silver und Kobo Resources jetzt im Fokus von Investoren stehen
Edelmetalle sind zurück im Rampenlicht und gleich drei Aktien zeigen, wie unterschiedlich man davon profitieren kann. Kobo Resources ist ein aufstrebender Goldexplorer aus Kanada, der in Westafrika Schritt für Schritt eine beeindruckende …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Edelmetalle sind zurück im Rampenlicht und gleich drei Aktien zeigen, wie unterschiedlich man davon profitieren kann. Kobo Resources ist ein aufstrebender Goldexplorer aus Kanada, der in Westafrika Schritt für Schritt eine beeindruckende Goldlagerstätte aufbaut. Barrick Mining gehört zu den ganz Großen der Branche, kämpft aber gerade mit strategischen Weichenstellungen und einem Produktionsrückgang. First Majestic Silver hat 2025 einen bemerkenswerten Turnaround hingelegt und lässt die Anlegerkasse klingeln. Drei Unternehmen, drei Geschichten, aber alle eint ein Trend: steigende Metallpreise treiben die Fantasie an. Wer jetzt nicht hinschaut, könnte eine echte Chance verpassen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte