    IPO- und Übernahmefantasie bei Steyr Motors, TeamViewer, Pure One! Aktie vor Kursexplosion?!

    IPO- und Übernahmefantasie sind wichtige Kurstreiber. Bei Pure One spricht etwas für einen kurzfristigen Kurssprung. Nämlich der Börsengang der Tochter Eastern Gas. Das Gas-Explorationsunternehmen verfügt über Förderrechte in Australien und dort …

    IPO- und Übernahmefantasie bei Steyr Motors, TeamViewer, Pure One! Aktie vor Kursexplosion?!
    Foto: esg-aktien.de
    IPO- und Übernahmefantasie sind wichtige Kurstreiber. Bei Pure One spricht etwas für einen kurzfristigen Kurssprung. Nämlich der Börsengang der Tochter Eastern Gas. Das Gas-Explorationsunternehmen verfügt über Förderrechte in Australien und dort gibt es derzeit Probleme mit der Gasversorgung. Da wundert es nicht, dass der IPO auf großes Interesse trifft. Und auch das Kerngeschäft von Pure One ist interessant. Als interessanter Übernahmekandidat galt lange TeamViewer. Doch um dieses Thema ist es ruhig geworden. Stattdessen gilt das Softwareunternehmen als großer KI-Verlierer. Zu Recht? Eine fulminante Neubewertung hat Steyr Motors in 2025 aufs Parkett gelegt. Die Erwartungen der Börse an Umsatz- und Ertragswachstum sind groß. Um diese zu erfüllen, legt der Anbieter von Spezialmotoren ein neues Fundament.

    IPO- und Übernahmefantasie bei Steyr Motors, TeamViewer, Pure One! Aktie vor Kursexplosion?! IPO- und Übernahmefantasie sind wichtige Kurstreiber. Bei Pure One spricht etwas für einen kurzfristigen Kurssprung. Nämlich der Börsengang der Tochter Eastern Gas. Das Gas-Explorationsunternehmen verfügt über Förderrechte in Australien und dort …
