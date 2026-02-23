Gericht in Brest verhandelt Fall um russische Schattenflotte

BREST (dpa-AFX) - In Frankreich muss sich der Kapitän des vor fünf Monaten festgesetzten Öltankers "Boracay", der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird, an diesem Montag (13.30 Uhr) einem Gerichtsverfahren stellen. Der chinesische Kapitän steht im westfranzösischen Brest vor Gericht, weil er offizielle französische Anweisungen nicht befolgt haben soll, als französische Seestreitkräfte den Tanker Ende September vor der bretonischen Küste aufbrachten.

Der Tanker wurde damals laut Staatsanwaltschaft der russischen Schattenflotte zugerechnet. Damit sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Frankreich schätzt die Größe der Flotte mittlerweile auf 1.000 bis 1.200 Schiffe, wovon 650 bis 700 mit Sanktionen belegt sind.