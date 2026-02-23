Belimo beschleunigt Wachstum 2025: So geht es weiter!
Belimo setzt 2025 neue Bestmarken: kräftiges Wachstum in allen Regionen, höhere Profitabilität, Innovationsoffensive und strategische Investitionen stärken die globale Position.
Foto: 417264605
- Belimo erzielte 2025 in allen Marktregionen ein Umsatzwachstum von +23,3% in Lokalwährungen und konnte die Profitabilität durch eine EBIT-Marge von 20,8% weiter steigern.
- Das Unternehmen investierte stark in Forschung und Entwicklung, brachte die ersten Produkte der 'Neuen Digitalen Generation' auf den Markt und erweiterte seine Kapazitäten in Asien Pazifik sowie in den USA und der Schweiz.
- Der Umsatz im Jahr 2025 betrug CHF 1’121 Millionen, wobei alle geografischen Regionen (EMEA, Amerika, Asien Pazifik) signifikant zum Wachstum beitrugen.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 28,6% auf CHF 234 Millionen, der Reingewinn um 23,8% auf CHF 182 Millionen, trotz Wechselkursschwankungen und Zöllen.
- Für 2026 erwartet Belimo ein weiteres solides Wachstum mit einem Umsatzanstieg in Lokalwährungen im mittleren Zehn-Prozent-Bereich und einer EBIT-Marge über 20%.
- Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von CHF 10.00 je Aktie vor; wichtige Führungswechsel sind geplant, darunter die Wahl von Dr. Karina Rigby als neues Verwaltungsratsmitglied.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei BELIMO Holding ist am 23.02.2026.
-0,30 %
+3,73 %
+3,90 %
+22,66 %
+42,05 %
+101,92 %
-48,81 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte