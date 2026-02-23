TAGESVORSCHAU
Termine am 23. Februar 2026
- Unternehmen: Hella, Tate, Enel; JPM-Update Q4.
- Konjunkturdaten: ifo, CH-EP, US-Auftr. +IT-CPI
- Sonstiges: Bahn- und Chemie-Tarifr.; EU-Treffen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Februar
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz
10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day
22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
HINWEIS
RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen
