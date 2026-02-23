Vidac Pharma vermeldet ersten behandelten Patienten in Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei Hochrisiko-aktinischer Keratose

London, UK, 23. Februar 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass der erste Patient erfolgreich in die klinische Phase-2b-Studie zur Untersuchung von VDA-1102 für die Behandlung von hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose (AK) aufgenommen und dosiert wurde.

Der Beginn der Patientendosierung folgt auf den Abschluss der geltenden regulatorischen Anforderungen, den Import des Prüfpräparats sowie die Schulung des medizinischen Teams bei der Centroderm GmbH (Wuppertal, Deutschland). Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt in den laufenden klinischen Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens.

Diese Phase-2b-Studie ist darauf ausgelegt, VDA-1102 bei hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose zu untersuchen, die sich zu einem Plattenepithelkarzinom (SCC) entwickeln können – einer potenziell metastasierenden Form von Hautkrebs. Die Studie konzentriert sich auf eine Patientengruppe, bei der ein erhöhtes Progressionsrisiko besteht.

VDA-1102 basiert auf einem Wirkmechanismus, der das abnormal überexpressierte Enzym Hexokinase-2 (HK2) von der Mitochondrienpore trennt. Ziel ist es, den normalen Zellstoffwechsel wiederherzustellen und selektiv den programmierten Zelltod in pathologischem Gewebe einzuleiten, während das umliegende gesunde Gewebe geschont wird.

Es wird erwartet, dass die Daten dieser Phase-2b-Studie die weitere klinische Entwicklungsplanung unterstützen und das Design einer potenziellen Phase-3-Zulassungsstudie beeinflussen könnten, abhängig von den Studienergebnissen und regulatorischen Anforderungen.

Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer von Vidac Pharma, erklärte: „Die Dosierung des ersten Patienten in unserer Phase-2b-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein für Vidac dar. Diese Studie soll die Hochrisiko-AK-Population weiter charakterisieren und die Gestaltung der nachfolgenden klinischen Entwicklungsschritte unterstützen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von Centroderm unter der Leitung von Professor Dirschka, dessen Erfahrung in der dermatologischen Onkologie die Durchführung dieser Studie unterstützt.“