    FORVIA HELLA 2025: Umsatz stabil, Profitabilität & Cashflow deutlich verbessert

    FORVIA HELLA legt vorläufige Zahlen 2024 vor: moderates Umsatzplus, rückläufige Marge – und ein klarer Fahrplan, um 2025 wieder mehr Dynamik zu gewinnen.

    Foto: creativemariolorek - stock.adobe.com
    • Vorläufige Ergebnisse 2024: währungsbereinigter Umsatz +1,3 % auf 8,1 Mrd. €, berichteter Umsatz 8,0 Mrd. € (auf Vorjahresniveau).
    • Profitabilität und Cashflow: Operating Income 446 Mio. € (Vj. 486 Mio.), Operating-Income-Marge 5,6 % (Vj. 6,1 %); Netto-Cashflow bezogen auf den berichteten Umsatz 2,4 % (Vj. 2,6 %).
    • Business Group Licht: Umsatz +2,8 % auf 4,0 Mrd. € vor allem durch Vollkonsolidierung des Joint Ventures Beijing Hella BHAP; Operating Income 126 Mio. €, Marge 3,2 %.
    • Business Group Elektronik & Lifecycle Solutions: Elektronik-Umsatz −2,3 % auf 3,3 Mrd. €, Operating Income 226 Mio. € (Marge 6,9 %); Lifecycle-Umsatz −3,6 % auf 1,0 Mrd. €, Operating Income 99 Mio. € (Marge 9,6 %).
    • Ausblick 2025: bereinigter Umsatz erwartet zwischen ca. 7,6 und 8,0 Mrd. €, Operating-Income-Marge zwischen ca. 5,3 und 6,0 %; Netto-Cashflow mindestens 200 Mio. €.
    • Ursachen und Maßnahmen: Belastet durch rückläufige Fahrzeugproduktion (insb. Europa), Verschiebungen bei Serienanläufen und verlangsamte Elektrifizierung; FORVIA HELLA will weiter in Technologie investieren, Geschäftsregionen diversifizieren und Kosten-/Strukturmaßnahmen beschleunigen.

    Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis Geschäftsjahr 2025; Pressemitteilung, Bilanzpressekonferenz, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 19.03.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.825,10PKT (+1,01 %).


    Verfasst von wO Newsflash
