DAX-FLASH
Zoll-Unsicherheit ist zurück - Dax im Minus erwartet
- Dax vor Xetra Anleger angespannt wegen Zolldrohung
- US-Gericht stoppt Notstands-Zölle, Trump weicht aus
- JPMorgan: EU-Zölle bleiben Asien teils geschlossen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Aktienanleger reagieren am Montag ein wenig angespannt auf die neueste Zolldrohung des US-Präsidenten - auch wenn Donald Trumps Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,8 Prozent tiefer auf 25.057 Punkte.
Am Freitag war der Dax zeitweise bis auf 25.331 Punkte geklettert und hatte damit einen neuerlichen Höchstsand seit Mitte Januar erreicht. Damit schien eine Rückkehr an sein damaliges Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten nur noch eine Frage von Tagen. Nun gehen die Anleger doch wieder in die Defensive. Denn zur drohenden militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran gesellen sich zur Unzeit wieder einmal Zollsorgen.
In einem historischen Urteil untersagte der Supreme Court am Freitag dem US-Präsidenten, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus den 1970er Jahren Zölle gegen viele Länder zu verhängen. Trump kündigte aber an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen.
An den Zöllen für die EU ändere sich vorerst aber nichts, hieß es von JPMorgan. Vergeltungsmaßnahmen seien daher unwahrscheinlich.
In Asien hatten viele Märkte zu Wochenbeginn kaum Gelegenheit, auf die neuen Zölle zu reagieren, weil in China und Japan nicht gehandelt wurde. In Südkorea reagierten die Anleger aber gelassen./ag/ajx/mis
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,
Guten Morgen, der Generator spuckt heut am ersten Fastentag die 25.149 aus. Haut rein, solange es noch billig ist.....🤠