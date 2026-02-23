    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorthrop Grumman AktievorwärtsNachrichten zu Northrop Grumman

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 09 / 2026

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 09 / 2026
    Foto: Adobe Stock

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 09 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Februar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 09 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Northrop Grumman
    +1,66 % 23.02.
    Microchip Technology
    +2,07 % 23.02.
    Rockwell Automation
    +1,87 % 23.02.
    Phillips 66
    +3,22 % 23.02.
    Dynex Capital
    +12,89 % 23.02.
    Tronox Holdings
    +3,37 % 23.02.
    WR Berkley
    +2,42 % 23.02.
    Peabody Energy
    +1,25 % 23.02.
    Community Healthcare Trust
    +8,42 % 23.02.
    Wynn Resorts
    +1,10 % 23.02.
    MKS Instruments
    +0,72 % 23.02.
    Advanced Energy Industries
    +0,37 % 23.02.
    International Paper
    +4,20 % 23.02.
    Banca Generali
    +5,02 % 23.02.
    Brunswick
    +2,05 % 23.02.
    Warrior Met Coal
    +1,39 % 23.02.
    Danaos
    +3,88 % 23.02.
    Atmos Energy
    +2,74 % 23.02.
    Radian Group
    +3,04 % 23.02.
    Boise Cascade
    +4,29 % 23.02.
    Affiliated Managers Group
    +0,04 % 23.02.
    CNA Financial
    +7,02 % 23.02.
    Chemed
    +0,32 % 23.02.
    Cibus Nordic Real Estate
    +6,78 % 23.02.
    Mowi
    +3,37 % 23.02.
    Bank of N T Butterfield & Son
    +5,12 % 23.02.
    Crawford & (A)
    +2,67 % 23.02.
    Patrick Industries
    +2,57 % 23.02.
    NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund of Beneficial Interest
    +11,58 % 23.02.
    Crawford & (B)
    +2,75 % 23.02.
    TGS
    +5,47 % 23.02.
    Johnson & Johnson
    +3,10 % 24.02.
    Xylem
    +1,10 % 24.02.
    Celanese
    +1,96 % 24.02.
    Global Ship Lease Registered (A)
    +6,91 % 24.02.
    Skyworks Solutions
    +2,74 % 24.02.
    Solstice Advanced Materials
    - 24.02.
    Aperam
    +7,44 % 24.02.
    Compania de Distribucion Integral Logista Holdings
    +6,99 % 24.02.
    Monro
    +3,31 % 24.02.
    Timken
    +1,64 % 24.02.
    Telefonica Brasil
    +5,53 % 24.02.
    ePlus
    - 24.02.
    United Fire Group
    +2,73 % 24.02.
    Healthcare Realty Trust Incorporated (A)
    +7,77 % 24.02.
    S&P Global
    +0,77 % 25.02.
    Prospect Capital
    +12,62 % 25.02.
    Hercules Technology Growth Capital
    +8,31 % 25.02.
    Electronic Arts
    +0,58 % 25.02.
    Equinix
    +2,01 % 25.02.
    Rollins
    +1,32 % 25.02.
    DOF Group
    - 25.02.
    Welltower
    +2,33 % 25.02.
    Voya Financial
    +2,31 % 25.02.
    CDW Corporation
    +1,13 % 25.02.
    Avista
    +5,05 % 25.02.
    Marcus
    +1,96 % 25.02.
    AerCap Holdings
    +0,80 % 25.02.
    Loews
    +0,32 % 25.02.
    Penske Automotive Group
    +2,57 % 25.02.
    Century Communities
    +1,16 % 25.02.
    Voya Financial Depositary Shs (B)
    - 25.02.
    Unilever
    +3,48 % 26.02.
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 26.02.
    Ashmore Group
    +9,41 % 26.02.
    Delta Air Lines (DE)
    +1,07 % 26.02.
    Kinsale Capital Group
    +0,13 % 26.02.
    Marriott International Registered (A)
    +0,98 % 26.02.
    Diversified Energy Company Registered
    +6,46 % 26.02.
    CSP
    +0,71 % 26.02.
    Alliance Trust PLC
    +2,17 % 26.02.
    Saga Communications Registered (A)
    +8,64 % 26.02.
    Pennon Group
    +8,44 % 26.02.
    Enact Holdings
    +3,04 % 26.02.
    Baronsmead VCT 2
    +7,77 % 26.02.
    Baronsmead VCT 3
    +7,02 % 26.02.
    Northern Electric 8.061 % Cum Pref
    +6,69 % 26.02.
    Tribal Group
    +1,39 % 26.02.
    Siemens Energy
    - 27.02.
    Barrick Mining Corporation
    +4,20 % 27.02.
    Realty Income
    +5,58 % 27.02.
    NextEra Energy
    +2,86 % 27.02.
    York Water
    +2,38 % 27.02.
    T-Mobile US
    +1,79 % 27.02.
    AGNC Investment
    +14,74 % 27.02.
    Corning
    +2,89 % 27.02.
    Estee Lauder Companies Registered (A)
    +1,91 % 27.02.
    Union Pacific
    +2,18 % 27.02.
    FLEX LNG
    +11,18 % 27.02.
    Huntington Ingalls Industries
    +2,11 % 27.02.
    Dominion Energy
    +4,94 % 27.02.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    +7,70 % 27.02.
    Interactive Brokers Group Registered (A)
    +0,01 % 27.02.
    FactSet Research Systems
    +0,93 % 27.02.
    Cboe Global Markets
    +1,18 % 27.02.
    Newell Brands
    +3,59 % 27.02.
    Cabot
    +1,83 % 27.02.
    Qnity Electronics
    - 27.02.
    Ellington Financial
    +13,00 % 27.02.
    Tyson Foods (A)
    +3,31 % 27.02.
    Badger Meter
    +0,64 % 27.02.
    Diversified Energy Company Registered
    +6,46 % 27.02.
    Brookfield Asset Management Registered (A)
    +3,48 % 27.02.
    Pitney Bowes
    +3,62 % 27.02.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    +14,23 % 27.02.
    Labcorp Holdings
    +1,30 % 27.02.
    VAALCO Energy
    +4,62 % 27.02.
    Bread Financial Holdings
    +1,93 % 27.02.
    Brookfield Infrastructure Partners
    +5,22 % 27.02.
    Evercore Registered (A)
    +1,41 % 27.02.
    Embecta Corporation
    +4,05 % 27.02.
    Agree Realty
    +4,60 % 27.02.
    Louisiana-Pacific
    +1,17 % 27.02.
    Stellus Capital Investment
    +11,62 % 27.02.
    Matador Resources
    +1,43 % 27.02.
    Nu Skin Enterprises Registered (A)
    +2,38 % 27.02.
    StepStone Group Registered (A)
    +3,91 % 27.02.
    Tennant
    +1,13 % 27.02.
    Watts Water Technologies (A)
    +0,82 % 27.02.
    Power Integrations
    +1,16 % 27.02.
    Dover
    +1,12 % 27.02.
    P10 Registered (A)
    +1,43 % 27.02.
    Hyster-Yale Materials Handling (A)
    +2,21 % 27.02.
    Bank of Hawaii
    +5,25 % 27.02.
    Griffon
    +1,00 % 27.02.
    Ashland
    +1,76 % 27.02.
    National Bank Holdings Registered (A)
    +2,82 % 27.02.
    Virtu Financial Registered (A)
    +3,83 % 27.02.
    Hubbell
    +1,24 % 27.02.
    Mesa Laboratories
    +0,55 % 27.02.
    Trustmark
    +2,92 % 27.02.
    AMP
    +3,31 % 27.02.
    Dana
    +3,62 % 27.02.
    Crane Company
    +0,55 % 27.02.
    MGE Energy
    +2,17 % 27.02.
    MillerKnoll
    +3,01 % 27.02.
    Ardmore Shipping
    +6,24 % 27.02.
    Nelnet (A)
    +1,10 % 27.02.
    Quad/Graphics Registered (A)
    +3,77 % 27.02.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    +7,12 % 27.02.
    ACNB
    +3,29 % 27.02.
    Columbia Banking System
    +6,46 % 27.02.
    First Citizens Bancshares Registered (A)
    +0,36 % 27.02.
    CNB Financial (Pa)
    +3,17 % 27.02.
    Central Pacific Financial
    +4,39 % 27.02.
    Crane Holdings
    +1,05 % 27.02.
    Zions Bancorporation NA Depositary Shs (A)
    - 27.02.
    Wells Fargo & Depositary Shs (A)
    - 27.02.
    Ames National
    +4,88 % 27.02.
    First Citizens Bancshares Depositary Shs (A)
    - 27.02.
    LINKBANCORP
    +4,43 % 27.02.
    Selective Insurance Group Depositary Shs (B)
    - 27.02.
    Cullen/Frost Bankers
    +3,27 % 27.02.
    PERMIAN BASIN R/SH SH
    +4,56 % 27.02.
    Microchip Technology Pfd Shs (A)
    - 27.02.
    Wells Fargo & 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered (A) (L)
    - 27.02.
    Cross Timbers R/Sh USD
    +7,64 % 27.02.
    PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered of Beneficial Interest (A)
    - 27.02.
    First Citizens Bancshares 5.625 % Red Perp Registered Pfd Shs (C)
    - 27.02.
    Enterprise Financial Services Depositary Shs (A)
    - 27.02.
    Bank of America Depositary
    - 27.02.
    Brookfield Property Partners LP 6.375 % Cum Red Perp Pfd Units (A)
    - 27.02.
    KKR Real Estate Finance Trust 6.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 27.02.
    First Eagle Alternative Capital BDC
    +5,14 % 27.02.
    Cullen/Frost Bankers Depositary Shs (B)
    - 27.02.
    Bank of America Depositary
    - 27.02.
    Brookfield Property Partners LP 5.75 % Cum Red Perp Pref Units
    - 27.02.
    Brookfield Infrastructure Partners LP 5 % Cum Red Pfd (A)
    +6,92 % 27.02.

    Die Dividendenrenditen in der KW 09 / 2026 reichen von +0,01 % bei Interactive Brokers Group Registered (A) bis +14,74 % bei der AGNC Investment Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 09 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 09 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Februar 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Februar, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



