    Autozulieferer Hella rechnet weiter mit schwierigen Bedingungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hella erwartet 2024: Umsatz 7,4–7,9 Mrd Euro!!
    • Operative Marge prognostiziert 5,4–6,0 Prozent
    • Aufträge ca.10 Mrd; mehr als Hälfte außerhalb!
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella geht auch im neuen Jahr von schwierigen Bedingungen aus. Den Umsatz taxiert das zum französischen Zulieferer Forvia gehörende Unternehmen währungs- und portfoliobereinigt bei 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro und damit unter dem Vorjahreswert, wie die Lippstädter am Montag mitteilten. Die operative Marge dürfte 5,4 bis 6,0 Prozent betragen und wird damit wohl ebenfalls schwächer ausfallen. Im vergangenen Jahr blieb der Erlös getragen von der Elektroniksparte insgesamt auf bereinigter Basis mit 8,0 Milliarden Euro stabil. Inklusive Währungseffekten ist das Geschäft allerdings um 2,1 Prozent geschrumpft. Die operative Marge legte um rund einen halben Prozentpunkt auf 6,0 Prozent zu. Der Auftragseingang habe bei rund 10 Milliarden Euro gelegen, hieß es weiter. Mehr als die Hälfte der Bestellungen kam dabei von außerhalb Europas./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie

    Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 13,72 auf Lang & Schwarz (23. Februar 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -7,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

    Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -26,40 %/-26,40 % bedeutet.





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
