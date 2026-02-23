    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCritical Infrastructure Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Critical Infrastructure Technologies
    Critical Infrastructure Technologies Ltd. erhält vom lettischen Verteidigungsministerium Innovationszertifikat für Dual-Use-Technologie

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Vancouver, BC – 23. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es vom lettischen Verteidigungsministerium ein Innovationszertifikat für die Dual-Use-Technologie erhalten hat.

     

    Das Innovationszertifikat ermöglicht es CiTech, bei ALTUM (www.altum.lv), der staatlichen Finanzierungsinstitution Lettlands für Entwicklungsprojekte, offiziell einen Antrag auf finanzielle Unterstützung zum Aufbau von Produktionskapazitäten in Liepāja, Lettland, zu stellen.

     

    Im Rahmen des Innovationsförderungsprogramms von ALTUM beabsichtigt CiTech, eine Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 3,0 Mio. € zu beantragen. Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts kann das Darlehen mit einem Kapitalnachlass von bis zu 30 % gefördert werden, was die Kapitaleffizienz des Unternehmens beim Aufbau seiner europäischen Produktionsstätte erheblich verbessern würde.

     

    Projektumfang in Lettland

     

    Die Finanzierung wird die Aufnahme des Betriebs in Liepāja unterstützen, darunter:

     

    -          Sicherung geeigneter Industrieflächen

    -          Einstellung von bis zu sechs (6) Mitarbeitern

    -          Beauftragung von Zulieferern in ganz Lettland und der gesamten Europäischen Union

    -          Fertigung von fünf (5) Nexus 20-Einheiten, die alle in Lettland und/oder der EU vermarktet und verkauft werden und erhebliche Einnahmen generieren

     

    CiTech befindet sich derzeit in Verhandlungen über die Anmietung einer Anlage in der Sonderwirtschaftszone (SEZ) Liepāja, in der der Körperschaftsteuersatz 4 % beträgt.

     

    Die Gesamtkosten des Projekts werden auf etwa 4,0 Mio. € geschätzt, wovon CiTech etwa 1,0 Mio. € (25 %) beitragen muss, während der Rest durch die vorgeschlagene ALTUM-Fazilität finanziert wird.

     

    Strategische Expansion der Geschäftstätigkeit in der EU

     

    Das Innovationszertifikat erkennt die Dual-Use-Technologie von CiTech offiziell an und festigt die Integration des Unternehmens in das europäische Verteidigungs- und Sicherheitsökosystem. Der Aufbau von Produktionskapazitäten in Lettland fördert die wachsende Präsenz von CiTech in Europa und ergänzt die Partnerschaften des Unternehmens an der Ostflanke der NATO sowie die zuvor angekündigten Pläne, Lettland als europäischen Hauptsitz des Unternehmens zu etablieren.

