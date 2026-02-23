Trumps Zölle lösen Repricing-Beben aus: Risiko-Assets brechen ein, Gold glänzt

Der Greenback gab gegen Yen, Franken und Euro nach, während S&P-500- und Nasdaq-100-Futures zwischen 0,7 Prozent und 0,9 Prozent fallen. Anleger preisten eine höhere Risikoprämie für US-Vermögenswerte ein, da Washington zwar rechtlich gebremst wurde, politisch aber erkennbar eskaliert. Strategen warnen, der UD-Dollar könne weiter verlieren, solange unklar bleibt, welche dauerhaften Zölle die USA anstreben.

Die globalen Märkte werden zum Wochenauftakt von einem neuen handelspolitischen Schock erfasst. Nur Stunden nachdem der Oberste Gerichtshof die pauschalen Zölle von Präsident Donald Trump am Freitag für unzulässig erklärt hatte, setzte die US-Regierung ihre Strategie über ein anderes Gesetz fort: Trump verhängte einen neuen globalen Zollsatz von 10 Prozent, den er am Samstag auf 15 Prozent anhob. Die Entscheidung erhöhte die Unsicherheit über die künftige US-Handelspolitik erheblich – und belastete den US-Dollar.

Die Reaktionen der Handelspartner folgten schnell. Besonders deutlich positionierte sich die EU, die "vollständige Klarheit" von Washington verlangt und an das Abkommen von 2025 erinnerte: "Ein Deal ist ein Deal." Indien verschob Verhandlungen über ein eigenes Handelsabkommen, während US-Beamte betonten, alle bestehenden Deals blieben gültig. Doch der Streit über Rückerstattungen früherer Zölle im Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar verstärkt die Unsicherheit weiter.

In Asien stiegen die Aktien zu Beginn des Handels dennoch, getragen von Technologie-Werten in Hongkong. Ökonomen von Morgan Stanley erwarten, dass der gewichtete Zollsatz für Asien nach dem Urteil von 20 Prozent auf 17 Prozent sinkt und Exportwirtschaften wie China und Indien kurzfristig entlastet. Der MSCI Asia Pacific Index hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 11 Prozentpunkte besser abgeschnitten als der S&P 500.

Bitcoin reagierte dagegen klar risk-off: Die Kryptowährung fiel zeitweise um 5 Prozent unter 65.000 US-Dollar, bevor ein Teil der Verluste aufgeholt wurde. Marktteilnehmer verwiesen auf die Kombination aus schwacher Liquidität, geopolitischen Spannungen und der Gefahr einer US-Militäroperation gegen den Iran. Gold und Silber legten jeweils rund ein bis zwei Prozent zu und bestätigten damit die Flucht in sichere Anlagen.

Auch die Rohstoffmärkte standen im Zeichen geopolitischer Risiken. WTI-Öl fiel um rund 1 Prozent, da Investoren sowohl Fortschritte in den Atomgesprächen mit dem Iran als auch die Möglichkeit eines US-Militärschlags gegeneinander abwogen.

Die US-Anleihemärkte handelten am Montag wegen eines japanischen Feiertags im dünnen Volumen. Der Renditeanstieg vom Freitag – zwei Basispunkte auf 4,08 Prozent – spiegelt weiterhin Unsicherheit über Wachstum, Inflation und mögliche Haushaltsfolgen der Zollpolitik wider.

Mit Blick auf die Woche richten sich die Märkte nun auf die US-Fabrikaufträge und die nächsten öffentlichen Auftritte von Fed-Offiziellen, die Hinweise auf die geldpolitische Lage geben könnten. Gleichzeitig achten Händler darauf, ob Trump seine neuen globalen Zölle strukturell ausweiten will. Bis mehr Klarheit herrscht, dürfte die Volatilität hoch bleiben – ebenso der Druck auf den US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



