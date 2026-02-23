    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Anleger im Blindflug

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trumps Zölle lösen Repricing-Beben aus: Risiko-Assets brechen ein, Gold glänzt

    Die Aufhebung seiner alten Zölle stoppt Trump nicht: Mit einem 15-prozentigen Globaltarif löst er neue Marktpanik aus. Der US-Dollar fällt, Bitcoin rutscht ab und US-Futures drehen deutlich ins Minus.

    Für Sie zusammengefasst
    Anleger im Blindflug - Trumps Zölle lösen Repricing-Beben aus: Risiko-Assets brechen ein, Gold glänzt
    Foto: Alex Brandon - AP

    Die globalen Märkte werden zum Wochenauftakt von einem neuen handelspolitischen Schock erfasst. Nur Stunden nachdem der Oberste Gerichtshof die pauschalen Zölle von Präsident Donald Trump am Freitag für unzulässig erklärt hatte, setzte die US-Regierung ihre Strategie über ein anderes Gesetz fort: Trump verhängte einen neuen globalen Zollsatz von 10 Prozent, den er am Samstag auf 15 Prozent anhob. Die Entscheidung erhöhte die Unsicherheit über die künftige US-Handelspolitik erheblich – und belastete den US-Dollar.

    Der Greenback gab gegen Yen, Franken und Euro nach, während S&P-500- und Nasdaq-100-Futures zwischen 0,7 Prozent und 0,9 Prozent fallen. Anleger preisten eine höhere Risikoprämie für US-Vermögenswerte ein, da Washington zwar rechtlich gebremst wurde, politisch aber erkennbar eskaliert. Strategen warnen, der UD-Dollar könne weiter verlieren, solange unklar bleibt, welche dauerhaften Zölle die USA anstreben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.864,78€
    Basispreis
    16,70
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.806,45€
    Basispreis
    16,76
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Reaktionen der Handelspartner folgten schnell. Besonders deutlich positionierte sich die EU, die "vollständige Klarheit" von Washington verlangt und an das Abkommen von 2025 erinnerte: "Ein Deal ist ein Deal." Indien verschob Verhandlungen über ein eigenes Handelsabkommen, während US-Beamte betonten, alle bestehenden Deals blieben gültig. Doch der Streit über Rückerstattungen früherer Zölle im Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar verstärkt die Unsicherheit weiter.

    In Asien stiegen die Aktien zu Beginn des Handels dennoch, getragen von Technologie-Werten in Hongkong. Ökonomen von Morgan Stanley erwarten, dass der gewichtete Zollsatz für Asien nach dem Urteil von 20 Prozent auf 17 Prozent sinkt und Exportwirtschaften wie China und Indien kurzfristig entlastet. Der MSCI Asia Pacific Index hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 11 Prozentpunkte besser abgeschnitten als der S&P 500.

    Bitcoin reagierte dagegen klar risk-off: Die Kryptowährung fiel zeitweise um 5 Prozent unter 65.000 US-Dollar, bevor ein Teil der Verluste aufgeholt wurde. Marktteilnehmer verwiesen auf die Kombination aus schwacher Liquidität, geopolitischen Spannungen und der Gefahr einer US-Militäroperation gegen den Iran. Gold und Silber legten jeweils rund ein bis zwei Prozent zu und bestätigten damit die Flucht in sichere Anlagen.

    Auch die Rohstoffmärkte standen im Zeichen geopolitischer Risiken. WTI-Öl fiel um rund 1 Prozent, da Investoren sowohl Fortschritte in den Atomgesprächen mit dem Iran als auch die Möglichkeit eines US-Militärschlags gegeneinander abwogen. 

    Die US-Anleihemärkte handelten am Montag wegen eines japanischen Feiertags im dünnen Volumen. Der Renditeanstieg vom Freitag – zwei Basispunkte auf 4,08 Prozent – spiegelt weiterhin Unsicherheit über Wachstum, Inflation und mögliche Haushaltsfolgen der Zollpolitik wider.

    Mit Blick auf die Woche richten sich die Märkte nun auf die US-Fabrikaufträge und die nächsten öffentlichen Auftritte von Fed-Offiziellen, die Hinweise auf die geldpolitische Lage geben könnten. Gleichzeitig achten Händler darauf, ob Trump seine neuen globalen Zölle strukturell ausweiten will. Bis mehr Klarheit herrscht, dürfte die Volatilität hoch bleiben – ebenso der Druck auf den US-Dollar.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger im Blindflug Trumps Zölle lösen Repricing-Beben aus: Risiko-Assets brechen ein, Gold glänzt Die Aufhebung seiner alten Zölle stoppt Trump nicht: Mit einem 15-prozentigen Globaltarif löst er neue Marktpanik aus. Der US-Dollar fällt, Bitcoin rutscht ab und US-Futures drehen deutlich ins Minus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     