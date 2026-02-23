Goldpreis seitwärts bei 5.145,83 USD

Aus dem wallstreetONLINE-Forum dominiert ein vorsichtig bullischer Konsens: Gold gilt als Safe Haven (Geopolitik, Zentralbanknachfrage), UBS‑Ziel 6.200 USD genannt. Kurzfristig wird Konsolidierung oder ein Rücksetzer erwartet; technische Marken bei ~5.080–5.100 USD. Letzte 14 Tage: Kursveränderung nicht angegeben.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.940,75USD. Heute, bei 5.145,83USD, wäre daraus ein Vermögen von 17.498,4USD geworden – ein Plus von +74,98 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.