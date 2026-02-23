Rekordhoch fest im Visier

Ein Blick auf den DAX zeigt trotz der politischen Turbulenzen ein vergleichsweise stabiles Bild. Der deutsche Leitindex bewegt sich zwar weiterhin in einem potenziell bärischen Keil, hat jedoch zur Wochenmitte ein aktives Kaufsignal ausgelöst. Dieses entstand durch den Sprung über den sogenannten Buy-Trigger bei 25.020 Punkten. Damit bestehen gute Chancen, das aktuelle Rekordhoch bei 25.507 Punkten zeitnah zu testen. Gelingt ein Ausbruch über dieses Niveau, rückt die Marke von 26.000 Punkten als nächstes Ziel in den Fokus.

Konkret erklärte das Oberste Gericht die zuvor per Notstandsgesetz verhängten Zölle größtenteils für unrechtmäßig. Daraufhin griff der US-Präsident auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974 zurück. Dieses erlaubt es ihm unter bestimmten Voraussetzungen, für bis zu 150 Tage Importzölle zu erheben. Auf dieser Grundlage setzte er globale Zölle von 15 Prozent fest – zuvor hatte er 10 Prozent genannt. Für eine längere Geltungsdauer wäre allerdings die Zustimmung des Parlaments erforderlich. Nach der juristischen Niederlage herrschte zunächst Unklarheit darüber, welche bestehenden Handelsabkommen weiterhin Bestand haben und welche möglicherweise neu verhandelt werden müssen.

Sollte der schwarz markierte Keil allerdings nach unten aufgelöst werden – also bei einem Rückgang unter 24.930 Punkte – müssten deutlichere Abschläge einkalkuliert werden. Erste Unterstützungen lägen dann bei 24.266 und darunter bei 23.968 Punkten.

Insgesamt präsentieren sich die Märkte derzeit in einer soliden Verfassung. Für Unruhe sorgen vor allem die kurzfristigen und teils überraschenden handelspolitischen Schritte des US-Präsidenten, die das ansonsten vergleichsweise stabile Umfeld immer wieder belasten.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.260 Punkten

VDAX fällt - Nervosität leicht erhöht

Fear& Greed Index bei 43 auf "Fear"

Tagesanalyse: RSI: um 59 - Buy MACD: 125 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist wieder ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.353 / 25.435 / 25.507 und 25.764 Punkte Punkten, nach unten bei 25.020 / 24.771 / 24.639 und 24.535 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus Seitwärtstrend ausgebrochen - Kaufsignal aktiviert! VDAX-New Angstlevel geht zurück VDAX-New der Deutschen Börse (18. Februar 2026): Bei 19,16% (steigend) (Vortag: 18,13%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.200 Punkten, Stopp bei 24.850 Punkten. Kursziel bei 25.507 Punkten - aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU62ME Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,82 - 11,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.074,76 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.074,76 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.260,70 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 21,31 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY81E8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,41 - 9,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.162,51 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.162,51 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.260,70 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,72 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.