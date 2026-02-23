Erholungschancen wachsen

Risikobereite Anleger könnten sogar auf dem aktuellen Niveau einen Einstieg in Betracht ziehen. Denn eine Absicherung lässt sich vergleichsweise eng unterhalb der wichtigen Unterstützung bei 125,41 US-Dollar setzen.

In den letzten Tagen wirkt es so, als seien viele kurzfristig orientierte Verkäufer bereits aus dem Markt gedrängt worden. Dennoch verläuft die Erholung bislang eher schleppend. Als erstes kurzfristiges Ziel gilt ein noch bestehender Abwärtstrend bei 146,10 US-Dollar. Wird diese Marke nachhaltig überschritten, könnte die Aktie weiter bis 150,50 US-Dollar steigen. In diesem Fall würde sich eine Positionierung auf der Käuferseite anbieten.

Sollte diese Unterstützung allerdings klar und dauerhaft unterschritten werden, würde sich das charttechnische Bild wieder deutlich eintrüben. Dann wären weitere Rückgänge zunächst bis 97,79 US-Dollar möglich. Darunter käme sogar der Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 77,96 US-Dollar ins Spiel.

Fazit: Die Aktie bleibt spannend und bietet Chancen auf eine Erholung – ist jedoch weiterhin mit spürbaren Risiken verbunden.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 135,24 US-Dollar

Kursziele : 146,10/150,50 US-Dollar

Renditechance via DY8R4Q : 115 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palantir Technologies Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8R4Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,11 - 1,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 123,1847 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 123,1847 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 135,24 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 150,50 US-Dollar Hebel: 10,32 Kurschance: + 115 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7198 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,15 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,5554 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 147,5554 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 135,24 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,80 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

