Index strotzt vor Kraft

In der vergangenen Woche übernahmen die Bullen wieder das Kommando. Sie nutzten die untere Trendbegrenzung für eine Erholung bis auf 6.910 Punkte. Sollte die aktuell erkennbare Flaggenformation in den kommenden Tagen durch einen Anstieg über mindestens 7.002 Punkte nach oben aufgelöst werden, würde ein neues Kaufsignal aktiviert. Ein erstes Kursziel läge dann bei 7.387 Punkten. Für Anleger könnte sich in diesem Fall eine Positionierung auf der Käuferseite anbieten.

Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als würde der S&P 500 im Bereich von 7.000 Punkten eine Art Hoch ausbilden. Charttechnisch deutete ein steigender Keil auf eine mögliche Trendwende hin. Das damals favorisierte Verkaufssignal wurde jedoch im Bereich von 6.800 Punkten gestoppt.

Auf der Unterseite gilt der Bereich um 6.760 Punkte als wichtige Marke. Fällt der Index darunter, könnte dies ein Verkaufssignal mit Zielrichtung 6.550 Punkte auslösen. Von einer nachhaltigen Trendwende nach unten wäre jedoch erst unterhalb dieses Niveaus zu sprechen. Ein solcher Rückgang würde die mittelfristigen Aussichten eintrüben und das Börsenbarometer in den kommenden Monaten spürbar belasten.

Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 7.010 Punkte

Kursziel : 7.387 Punkte

Verlustbegrenzung : unter 6.880 Punkten

Renditechance via DU5UUH : 165 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5UUH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,12 - 2,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.656,305 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 6.656,305 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.909,51 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 7.387 Punkte Hebel: 27,49 Kurschance: + 165 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU232S Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,12 - 2,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.154,524 US-Dollar Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.154,524 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 6.909,51 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,48 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.