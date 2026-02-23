Silberpreis
Silberpreis fester +0,41 % aktuell 86,40 USD
Leichte Zugewinne im Silberhandel: Kurs +0,41 % auf 86,40 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,54 %
|1 Monat
|-12,13 %
|3 Monate
|+74,30 %
|1 Jahr
|+167,17 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,33928USD. Heute notiert Silber bei 86,40USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.358,4USD wert – ein Zuwachs von +167,17 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt kurzfristig bullisches Sentiment: deutlich erhöhte Futures‑Volumina (teils ~4x), technische Schwelle >84 USD, Ziel um 88,88–100 USD. Fundamental wird KGHM als bedeutender Silberproduzent genannt; geopolitische Risiken in Mexiko für Minen erkannte man. Kursentwicklung 14 Tage: vom Nutzer nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|397,80EUR
|+0,89 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|139,99EUR
|+0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|289,96EUR
|+1,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|439,28EUR
|+7,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,16EUR
|+4,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|686,80EUR
|+2,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|418,04EUR
|+1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|84,71EUR
|+1,26 %
|Long
|1
|0,00
|139,89EUR
|+0,71 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,380EUR
|-0,99 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.