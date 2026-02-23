Silberpreis fester +0,41 % aktuell 86,40 USD

+0,41 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,54 % 1 Monat -12,13 % 3 Monate +74,30 % 1 Jahr +167,17 %

Der Silberpreis legtzu und erreicht 86,40. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,33928USD. Heute notiert Silber bei 86,40USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.358,4USD wert – ein Zuwachs von +167,17 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt kurzfristig bullisches Sentiment: deutlich erhöhte Futures‑Volumina (teils ~4x), technische Schwelle >84 USD, Ziel um 88,88–100 USD. Fundamental wird KGHM als bedeutender Silberproduzent genannt; geopolitische Risiken in Mexiko für Minen erkannte man. Kursentwicklung 14 Tage: vom Nutzer nicht angegeben.