    Privatplatzierungen treiben den Goldrausch

    An kanadischen Börsen notierte Bergbauunternehmen melden in kurzen Abständen millionenschwere Finanzierungen. Investoren sind dem Edelmetall-Sektor auch im Bereich der Exploration gegenüber so aufgeschlossen wie lange nicht.

     

    Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) arbeitet wie die meisten Unternehmer in der Branche derzeit unter Hochdruck. Am 20. Januar wurden die Bohrergebnisse der zweiten Bohrphase im Zielgebiet Sherridon bekanntgegeben.

     

    Darunter: Ein breites Intervall oberflächennaher Goldmineralisierung in Bohrloch DSH-004, das 1,10 g/t Gold über 15,50 Meter ergab, darunter 0,50 Meter mit einem Gehalt von 25,20 g/t Gold.

     

    Rund zwei Wochen später folgten Bohrergebnisse in der Pearl-Zone im Zielgebiet Gold Rock. 6,4 g/t Gold über 3,30 Meter, darunter 15,10 g/t Gold über 1,00 Meter in einer neuen hochgradigen Liegendzone meldeten die Geologen.

     

    Zwischen den beiden Bohrergebnissen wurde eine 1,8 Mio. CAD schwere Privatplatzierung abgeschlossen. Diese sowie weitere Mittelzuflüsse u. a. aus einer Aufstockungsinvestition des strategischen Partners Centerra Gold (ISIN: CA1520061021, WKN: A0B6PD) finanzieren ein ehrgeiziges Explorationsprogramm.

     

    Dryden Gold stockt Bohrprogramm auf 32.000 Meter auf

     

    Das Management von Dryden Gold hat eine Ausweitung des Bohrprogramms 2026 von 23.000 Metern auf 32.000 Meter beschlossen. Dabei werden auf dem mehr als 70.000 Hektar großen Landpaket im Nordwesten Ontarios verschiedene Ziele angesteuert. Erst Anfang Februar wurde durch eine Optionszahlung der Besitz am Grundstück Tremblay im nördlichen Bereich des Distrikts konsolidiert.

     

    Bohrungen, Kapitalerhöhungen, Optionsausübungen: Die dynamische Entwicklung bei Dryden Gold steht sinnbildlich für die hohe Aktivität im kanadischen Edelmetallsektor. Investoren stellen Explorern aufgrund der hohen Gold- und Silberpreise das Kapital zur Verfügung, das zur Identifikation und Erschließung der begehrten Lagerstätten erforderlich ist.

     

    Wie dynamisch die Entwicklung derzeit verläuft, zeigt ein Blick auf die kanadischen Börsen CSE und TSXV, die über Privatplatzierungen und Kapitalerhöhungen informieren. Nahezu täglich laufen mehrere Meldungen über abgeschlossene Finanzierungsrunden ein, mit denen Fortschritte bei Projekten in zahlreichen Ländern finanziert werden.

