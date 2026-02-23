Zurück auf den Schreibtisch
Nvidia plant Comeback im PC-Geschäft – Dell und Lenovo an Bord
Nachdem Nvidia zuletzt vor allem durch Rechenzentren im KI-Boom profitierte, plant der Konzern nun ein Comeback im PC-Markt mit eigenen KI-Laptopchips.
- Nvidia plant KI-SoC für Laptops, PC-Comeback!!
- Kooperation mit MediaTek und Intel-Lösung bald
- Gegen Apple: lokale KI, längere Akkulaufzeit!!
Der Halbleiterkonzern Nvidia bereitet laut einem Bericht des Wall Street Journal seine Rückkehr in den Markt für PCs vor. Noch in diesem Jahr sollen erste KI-fokussierte Laptopchips in Modellen von Dell Technologies und Lenovo auf den Markt kommen.
Vorstoß in den KI-PC-Markt
Nach Jahren der Dominanz im Bereich von KI-Beschleunigern für Rechenzentren weitet Nvidia seine Ambitionen nun wieder auf den Endkundenmarkt aus. Das Unternehmen arbeitet an sogenannten System-on-a-Chip-Prozessoren (SoC), die zentrale Recheneinheiten (CPUs) mit Nvidias leistungsstarken Grafik- und KI-Kernen kombinieren.
Mehr Funktionen werden auf einem einzigen Chip integriert. Das ermöglicht dünnere Geräte, längere Akkulaufzeiten und gleichzeitig hohe Rechenleistung für KI-Anwendungen direkt auf dem Gerät – ohne permanente Cloud-Anbindung.
Kooperation mit MediaTek
Gemeinsam mit MediaTek entwickelt Nvidia einen Arm-basierten SoC, der bereits in der ersten Jahreshälfte in ersten PC-Modellen erscheinen könnte. Sowohl Dell Technologies als auch Lenovo arbeiten an Geräten mit dieser Architektur.
Zusammenarbeit mit Intel
Parallel dazu arbeitet Nvidia mit Intel an einer Lösung, bei der Intel-CPUs mit Nvidia-Grafik- und KI-Komponenten kombiniert werden. Ziel ist es, das dominierende Windows-PC-Ökosystem direkt zu adressieren und eine Alternative zu klassischen Intel-basierten Systemen mit separater GPU zu bieten.
Konkurrenzdruck für Apple
Mit dem neuen Vorstoß positioniert sich Nvidia klar gegen Apple, dessen MacBooks mit hauseigenen M-Chips Maßstäbe bei Effizienz und Performance gesetzt haben. Windows-Hersteller kämpfen seit Jahren darum, vergleichbare Leistung bei geringerer Leistungsaufnahme zu erzielen.
Durch die Integration von KI-Beschleunigern direkt in den Laptop-Chip könnten Hersteller künftig Funktionen wie Echtzeit-Übersetzungen, lokale Bild- und Videogenerierung oder KI-gestützte Produktivitätsanwendungen ohne Cloud-Latenz anbieten.
