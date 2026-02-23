Nvidia plant Comeback im PC-Geschäft – Dell und Lenovo an Bord

Der Halbleiterkonzern Nvidia bereitet laut einem Bericht des Wall Street Journal seine Rückkehr in den Markt für PCs vor. Noch in diesem Jahr sollen erste KI-fokussierte Laptopchips in Modellen von Dell Technologies und Lenovo auf den Markt kommen.

Nach Jahren der Dominanz im Bereich von KI-Beschleunigern für Rechenzentren weitet Nvidia seine Ambitionen nun wieder auf den Endkundenmarkt aus. Das Unternehmen arbeitet an sogenannten System-on-a-Chip-Prozessoren (SoC), die zentrale Recheneinheiten (CPUs) mit Nvidias leistungsstarken Grafik- und KI-Kernen kombinieren.

Mehr Funktionen werden auf einem einzigen Chip integriert. Das ermöglicht dünnere Geräte, längere Akkulaufzeiten und gleichzeitig hohe Rechenleistung für KI-Anwendungen direkt auf dem Gerät – ohne permanente Cloud-Anbindung.

Kooperation mit MediaTek

Gemeinsam mit MediaTek entwickelt Nvidia einen Arm-basierten SoC, der bereits in der ersten Jahreshälfte in ersten PC-Modellen erscheinen könnte. Sowohl Dell Technologies als auch Lenovo arbeiten an Geräten mit dieser Architektur.

Zusammenarbeit mit Intel

Parallel dazu arbeitet Nvidia mit Intel an einer Lösung, bei der Intel-CPUs mit Nvidia-Grafik- und KI-Komponenten kombiniert werden. Ziel ist es, das dominierende Windows-PC-Ökosystem direkt zu adressieren und eine Alternative zu klassischen Intel-basierten Systemen mit separater GPU zu bieten.

Konkurrenzdruck für Apple

Mit dem neuen Vorstoß positioniert sich Nvidia klar gegen Apple, dessen MacBooks mit hauseigenen M-Chips Maßstäbe bei Effizienz und Performance gesetzt haben. Windows-Hersteller kämpfen seit Jahren darum, vergleichbare Leistung bei geringerer Leistungsaufnahme zu erzielen.

Durch die Integration von KI-Beschleunigern direkt in den Laptop-Chip könnten Hersteller künftig Funktionen wie Echtzeit-Übersetzungen, lokale Bild- und Videogenerierung oder KI-gestützte Produktivitätsanwendungen ohne Cloud-Latenz anbieten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



