    Nvidia plant Comeback im PC-Geschäft – Dell und Lenovo an Bord

    Nachdem Nvidia zuletzt vor allem durch Rechenzentren im KI-Boom profitierte, plant der Konzern nun ein Comeback im PC-Markt mit eigenen KI-Laptopchips.

    Foto: Dall-E

    Der Halbleiterkonzern Nvidia bereitet laut einem Bericht des Wall Street Journal seine Rückkehr in den Markt für PCs vor. Noch in diesem Jahr sollen erste KI-fokussierte Laptopchips in Modellen von Dell Technologies und Lenovo auf den Markt kommen.

    Vorstoß in den KI-PC-Markt

    Nach Jahren der Dominanz im Bereich von KI-Beschleunigern für Rechenzentren weitet Nvidia seine Ambitionen nun wieder auf den Endkundenmarkt aus. Das Unternehmen arbeitet an sogenannten System-on-a-Chip-Prozessoren (SoC), die zentrale Recheneinheiten (CPUs) mit Nvidias leistungsstarken Grafik- und KI-Kernen kombinieren.

    Mehr Funktionen werden auf einem einzigen Chip integriert. Das ermöglicht dünnere Geräte, längere Akkulaufzeiten und gleichzeitig hohe Rechenleistung für KI-Anwendungen direkt auf dem Gerät – ohne permanente Cloud-Anbindung.

    Kooperation mit MediaTek

    Gemeinsam mit MediaTek entwickelt Nvidia einen Arm-basierten SoC, der bereits in der ersten Jahreshälfte in ersten PC-Modellen erscheinen könnte. Sowohl Dell Technologies als auch Lenovo arbeiten an Geräten mit dieser Architektur.

    Zusammenarbeit mit Intel

    Parallel dazu arbeitet Nvidia mit Intel an einer Lösung, bei der Intel-CPUs mit Nvidia-Grafik- und KI-Komponenten kombiniert werden. Ziel ist es, das dominierende Windows-PC-Ökosystem direkt zu adressieren und eine Alternative zu klassischen Intel-basierten Systemen mit separater GPU zu bieten.

    Konkurrenzdruck für Apple

    Mit dem neuen Vorstoß positioniert sich Nvidia klar gegen Apple, dessen MacBooks mit hauseigenen M-Chips Maßstäbe bei Effizienz und Performance gesetzt haben. Windows-Hersteller kämpfen seit Jahren darum, vergleichbare Leistung bei geringerer Leistungsaufnahme zu erzielen.

    Durch die Integration von KI-Beschleunigern direkt in den Laptop-Chip könnten Hersteller künftig Funktionen wie Echtzeit-Übersetzungen, lokale Bild- und Videogenerierung oder KI-gestützte Produktivitätsanwendungen ohne Cloud-Latenz anbieten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Pascal Grunow
