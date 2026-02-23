Exporte sinken 2025 deutlich

Insgesamt wurden 2025 Maschinen und Anlagen im Wert von 198,5 Milliarden Euro aus Deutschland in die Welt exportiert. Damit schrumpften die Ausfuhren etwas stärker als die Produktion, die laut VDMA preisbereinigt um 2,6 Prozent zurückging und damit das dritte Jahr in Folge schrumpfte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Handelsstreit mit den USA und ein schwaches China-Geschäft haben den deutschen Maschinenbauern 2025 Exporteinbußen beschert. Die Ausfuhren sanken um 1,8 Prozent gegenüber 2024, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Preisbereinigt lag der Rückgang sogar bei 3,3 Prozent. Steigende Exporte im Dezember konnten das Jahresminus nicht verhindern.

"Die US-Zölle, der zunehmende Protektionismus sowie die damit einhergehende Unsicherheit auf den Weltmärkten treffen den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau ins Mark - und stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen", sagte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt.

Europa-Geschäft hält sich wacker



2025 blieb das Geschäft mit den EU-Ländern robust, dennoch lagen hier die Exporte mit nominal 0,3 Prozent leicht im Minus. Auf dem wichtigsten Einzelmarkt für den Maschinen- und Anlagenbau, den USA, gingen die Exporte um 8,0 Prozent auf knapp 25,2 Milliarden Euro zurück, so der VDMA. Die wichtigen Ausfuhren nach China schrumpften zudem um 8,2 Prozent im Jahresvergleich.

Lichtblicke gab es mit wachsenden Exporten etwa nach Italien und Spanien, in die südamerikanischen Mercosur-Staaten sowie den Nahen und Mittleren Osten.

Für dieses Jahr ist der Maschinenbau wenig zuversichtlich. Im US-Geschäft belasten hohe Zölle auf den Stahl- und Aluminiumanteil von Maschinen sowie neue drohende Zollschocks, so der VDMA. Erst am Wochenende hatte US-Präsident Trump nach einer Niederlage vor dem Supreme Court einen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent angekündigt. In China dürfte sich zudem der langjährige Trend zu sinkenden Exporten fortsetzen, so der Verband. Hoffnung mache ein positiver Auftragseingang aus den Euroländern.

Der Maschinenbau, der rund eine Million Menschen in Deutschland beschäftigt, steckt seit langem in der Flaute. Zuletzt gab es Anzeichen für eine Erholung. Dieses Jahr soll die Produktion laut VDMA wieder steigen./als/DP/mis



