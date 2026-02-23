    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHELLA AktievorwärtsNachrichten zu HELLA
    HELLA: Umsatz stabil, Profitabilität & Cashflow im Geschäftsjahr 2025 deutlich verbessert

    Trotz rückläufigem Umsatz stärkt das Geschäftsjahr 2025 die Ertragskraft: höhere Marge, deutlich besserer Cashflow und klare Weichenstellung für profitables Wachstum bis 2026.

    Foto: creativemariolorek - stock.adobe.com
    • Gesamtergebnis Geschäftsjahr 2025: währungsbereinigter Umsatz 8,0 Milliarden Euro; bereinigt um Wechselkurseffekte Rückgang von 2,1 % auf 7,9 Milliarden Euro.
    • Verbesserung der Profitabilität: Operating Income steigt auf 474 Millionen Euro, die Operating-Income-Marge erhöht sich auf 6,0 % (Vorjahr 5,6 %).
    • Stark verbesserter Netto-Cashflow: Anstieg auf 318 Millionen Euro (Vorjahr 189 Mio.), Verhältnis Netto-Cashflow zum Umsatz auf 4,0 % (Vorjahr 2,4 %).
    • Business Group Elektronik: Umsatzplus von 4,5 % auf 3,4 Milliarden Euro; Operating Income 269 Millionen Euro; Treiber u. a. Radarprojekte, Fahrzeugzugangssysteme und Low-Volt-BMS.
    • Business Group Licht und Lifecycle Solutions: Licht-Umsatz sinkt um 8,3 % auf 3,7 Milliarden Euro, Operating Income 106 Millionen Euro; Lifecycle Solutions stabil bei ~1,0 Milliarde Euro Umsatz, Operating Income 109 Millionen Euro, Marge 11,1 %.
    • Ausblick 2026 & Strategie: erwarteter währungsbereinigter Umsatz 7,4–7,9 Milliarden Euro, Operating-Income-Marge 5,4–6,0 %, Netto-Cashflow mindestens 1,8 % vom Umsatz; Fokus auf Elektronikwachstum, Licht-Transformation, Kostenmanagement und regionale Diversifizierung.

    Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis Geschäftsjahr 2025; Pressemitteilung, Bilanzpressekonferenz, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.666,48PKT (-0,50 %).


    ISIN:DE000A13SX22WKN:A13SX2





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
