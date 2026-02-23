HELLA: Umsatz stabil, Profitabilität & Cashflow im Geschäftsjahr 2025 deutlich verbessert

Gesamtergebnis Geschäftsjahr 2025: währungsbereinigter Umsatz 8,0 Milliarden Euro; bereinigt um Wechselkurseffekte Rückgang von 2,1 % auf 7,9 Milliarden Euro.

Verbesserung der Profitabilität: Operating Income steigt auf 474 Millionen Euro, die Operating-Income-Marge erhöht sich auf 6,0 % (Vorjahr 5,6 %).

Stark verbesserter Netto-Cashflow: Anstieg auf 318 Millionen Euro (Vorjahr 189 Mio.), Verhältnis Netto-Cashflow zum Umsatz auf 4,0 % (Vorjahr 2,4 %).

Business Group Elektronik: Umsatzplus von 4,5 % auf 3,4 Milliarden Euro; Operating Income 269 Millionen Euro; Treiber u. a. Radarprojekte, Fahrzeugzugangssysteme und Low-Volt-BMS.

Business Group Licht und Lifecycle Solutions: Licht-Umsatz sinkt um 8,3 % auf 3,7 Milliarden Euro, Operating Income 106 Millionen Euro; Lifecycle Solutions stabil bei ~1,0 Milliarde Euro Umsatz, Operating Income 109 Millionen Euro, Marge 11,1 %.

Ausblick 2026 & Strategie: erwarteter währungsbereinigter Umsatz 7,4–7,9 Milliarden Euro, Operating-Income-Marge 5,4–6,0 %, Netto-Cashflow mindestens 1,8 % vom Umsatz; Fokus auf Elektronikwachstum, Licht-Transformation, Kostenmanagement und regionale Diversifizierung.

Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis Geschäftsjahr 2025; Pressemitteilung, Bilanzpressekonferenz, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 19.03.2026.

Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.666,48PKT (-0,50 %).





