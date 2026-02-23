    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    2G Energy: Auch charttechnisch vielversprechend

    2G Energy zählt zu den etablierten Anbietern dezentraler Energieanlagen und verfügt insbesondere bei kleineren Blockheizkraftwerken über eine starke Marktstellung. Aktuell eröffnen sich dem Unternehmen zahlreiche Wachstumschancen. In Deutschland sorgt die wieder intensivierte Förderung der flexiblen Biogasnutzung für eine hohe Projektdynamik. Zusätzlich stehen Ausschreibungen für gasbasierte Reservekraftwerke an, in diesem Segment rechnet sich das Unternehmen ebenfalls gute Chancen aus.

    Weitere Impulse werden von den jüngeren Produktfeldern erwartet. Großwärmepumpen und Demand-Response-Lösungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Hinzu kommen potenzielle Großaufträge aus der Ukraine sowie eine wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Energieversorgung von Rechenzentren.

    Trotz dieser strukturell positiven Trends musste die Gesellschaft im vergangenen Oktober die Prognose für 2025 anpassen. Belastend wirkten vorübergehende Faktoren: Die Einführung eines neuen ERP-Systems bremste das Servicegeschäft, die verspätete EU-Freigabe des deutschen Biomassepakets verzögerte die Umsetzung bereits gewonnener Projekte, und aus der Ukraine verschoben sich weitere Bestellungen.

    Für 2026 fallen die Planungen deutlich ambitionierter aus. Nach zuletzt avisierten 380 bis 400 Mio. Euro Umsatz für 2025 werden für 2026 Erlöse zwischen 440 und 490 Mio. Euro angestrebt. Parallel soll die EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent auf 9 bis 11 Prozent steigen.

    Auch charttechnisch hat sich das Bild aufgehellt. Nach dem Ausbruch aus einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung kam es im Zuge der Prognoseanpassung zwar zu einem Rücksetzer, dieser wurde jedoch zügig aufgeholt. Die Aktie notiert nun wieder in Reichweite des bisherigen Rekordhochs knapp unter 40 Euro. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke würde den im vergangenen Jahr gestarteten mittelfristigen Aufwärtstrend klar bestätigen.

    (aktien-globlal.de, erstellt 20.02.26, 17:09 Uhr, veröffentlicht 23.02.26, 8:16 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 36,95EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



