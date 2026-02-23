    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    Elmos Semiconductor startet Aktienrückkauf am 24.02.2026 – Details

    Elmos Semiconductor SE startet 2026 ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm, um Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg und dem hohen Nettobarvermögen zu beteiligen.

    Foto: Elmos Semiconductor SE
    • Programm startet planmäßig am 24. Februar 2026 nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2025.
    • Angekündigt wurde das Aktienrückkaufprogramm am 4. Februar 2026 von Elmos Semiconductor SE.
    • Gesamtvolumen des Programms: bis zu 10,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten).
    • Rückkauf erfolgt über die Börse im Zeitraum 24.02.2026 bis 31.03.2026.
    • Ziel: Wesentlichen Teil des Nettobarvermögens an die Aktionäre zurückführen, kombiniert mit einem um 50% erhöhten Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025.
    • Vorstand und Aufsichtsrat betonen damit den Anspruch, Aktionäre angemessen und kontinuierlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Elmos Semiconductor ist am 24.02.2026.

    Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 126,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.922,92PKT (-0,41 %).


