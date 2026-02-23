BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Während die Geschäftszahlen für 2025 solide gewesen seien, liege der Ausblick des Flugzeugbauers für 2026 wegen der erwarteten Auslieferungszahlen unter den Markterwartungen, schrieb Douglas Harned am Montag in seinem Resümee. Der Experte ist daher eher vorsichtig hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Produktionsperspektiven, bleibt langfristig aber optimistisch - auch wegen des Rüstungsgeschäfts./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 188,5EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 234

Kursziel alt: 234

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



