BERNSTEIN RESEARCH stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen und einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef und dem Finanzchef des Triebwerksbauers bleibe Safran für 2026 sein Favorit im europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor, schrieb Adrien Rabier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er betont dabei die Perspektiven für CFM56-Triebwerke sowie die Leap-Triebwerke. Zudem dürfte das Rüstungsgeschäft vom starken Kapazitätsausbau profitieren./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 345EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

