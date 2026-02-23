Newron Pharmaceuticals Aktienkurs sinkt weiter - 23.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,44 % verliert die Newron Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Newron Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,000€, mit einem Minus von -5,44 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Newron Pharmaceuticals entwickelt Therapien für neurologische Erkrankungen, mit Produkten wie Xadago für Parkinson. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Biogen und Teva. Einzigartig ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und strategische Partnerschaften.

Obwohl die Newron Pharmaceuticals Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,60 %.

Allein seit letzter Woche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um -12,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Newron Pharmaceuticals einen Rückgang von -26,64 %.

Newron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,64 % 1 Monat -20,34 % 3 Monate +27,60 % 1 Jahr +89,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgänge nach der angekündigten Kapitalerhöhung (KE), erwartete Verwässerung und dadurch ausgelösten Verkaufsdruck. Diskutiert werden große Blocktransfers in neue Hände, Unsicherheit zu Insiderkäufen und fehlender Transparenz, möglicher Übernahmedruck, Short-Positionen sowie Bewertung und das Chancen-Risiko rund um Evenamide und das Management.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 385,18 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

UCB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %.

Newron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.