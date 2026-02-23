Metaplanet Aktie knickt ein - 23.02.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Metaplanet insgesamt ein Minus von -11,99 % zu verkraften.

Die Metaplanet Aktie notiert aktuell bei 1,7400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,97 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0350 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,50 %, geht es heute bei der Metaplanet Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Metaplanet auf -22,65 %.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,50 % 1 Monat -37,27 % 3 Monate -11,99 % 1 Jahr +335,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Metaplanet-Aktie: Kurs nahe Jahrestief (~310 JPY, −4,9%), Diskussion, ob der Rückgang von Geschäftszahlen (operatives Ergebnis stark gestiegen, aber großer nicht zahlungswirksamer Bewertungsverlust) oder spekulativem Marktverhalten kommt. Technisch wird ein Stop‑Sweep unter 307–308, entscheidender Pivot 312 und Zielzone 318–322 genannt; zudem Debatten, ob MP jetzt BTC nachkaufen sollte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.