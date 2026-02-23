DF Deutsche Forfait Aktie hebt ab - 23.02.2026

Die DF Deutsche Forfait Aktie konnte bisher um +6,08 % auf 3,1400€ zulegen. Das sind +0,1800 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DF Deutsche Forfait Aktie. Nach einem Plus von +2,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,1400€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die DF Deutsche Forfait Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DF Deutsche Forfait Aktie damit um -47,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DF Deutsche Forfait auf +204,57 %.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -47,83 % 1 Monat +52,28 % 3 Monate +143,90 % 1 Jahr +109,79 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Handelsumschläge und volatile Kursbewegungen der DF Deutsche Forfait‑Aktie, beobachtete Intraday‑Spitzen (>7,50) und wiederkehrende Kauf‑/Verkaufsmuster. Nutzer diskutieren aktive Verkäufer, fehlenden großen Sell‑Off, mögliche Gegenbewegung/Stabilisierung, relevante Preisbereiche (2,20–2,40; Erwähnungen von 10–12/17,80) sowie Positions‑ und Stop‑Loss‑Verhalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,33 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Deutsche Bank und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -0,74 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,20 %. UniCredit verliert -0,58 %

