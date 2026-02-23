    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDF Deutsche Forfait AktievorwärtsNachrichten zu DF Deutsche Forfait

    DF Deutsche Forfait Aktie hebt ab - 23.02.2026

    Am 23.02.2026 ist die DF Deutsche Forfait Aktie, bisher, um +6,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DF Deutsche Forfait Aktie.

    Besonders beachtet! - DF Deutsche Forfait Aktie hebt ab - 23.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

    DF Deutsche Forfait Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.02.2026

    Die DF Deutsche Forfait Aktie konnte bisher um +6,08 % auf 3,1400 zulegen. Das sind +0,1800  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DF Deutsche Forfait Aktie. Nach einem Plus von +2,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,1400. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die DF Deutsche Forfait Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DF Deutsche Forfait Aktie damit um -47,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DF Deutsche Forfait auf +204,57 %.

    DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -47,83 %
    1 Monat +52,28 %
    3 Monate +143,90 %
    1 Jahr +109,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Handelsumschläge und volatile Kursbewegungen der DF Deutsche Forfait‑Aktie, beobachtete Intraday‑Spitzen (>7,50) und wiederkehrende Kauf‑/Verkaufsmuster. Nutzer diskutieren aktive Verkäufer, fehlenden großen Sell‑Off, mögliche Gegenbewegung/Stabilisierung, relevante Preisbereiche (2,20–2,40; Erwähnungen von 10–12/17,80) sowie Positions‑ und Stop‑Loss‑Verhalten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

    Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

    Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,33 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Deutsche Bank und Co.

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -0,74 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,20 %. UniCredit verliert -0,58 %

    DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DF Deutsche Forfait Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DF Deutsche Forfait

    +5,41 %
    -47,83 %
    +52,28 %
    +143,90 %
    +109,79 %
    +36,36 %
    +125,56 %
    +93,55 %
    -96,29 %
    ISIN:DE000A2AA204WKN:A2AA20



