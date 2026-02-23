BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 39 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Das Kursziel für ArcelorMittal erhöhte er wegen besserer Cashflow-Annahmen und höheren Bewertungen indischer Konkurrenten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 54,88EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



