Alphabet - Aktie im Blickpunkt - 23.02.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alphabet in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,08 % bestehen.

Die Alphabet Aktie ist bisher um -0,84 % auf 265,15€ gefallen. Das sind -2,25 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,91 %, geht es heute bei der Alphabet Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um +3,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,86 % verloren.

Alphabet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,32 % 1 Monat -6,08 % 3 Monate +0,08 % 1 Jahr +55,15 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Bil. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alphabet

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. Apple notiert im Minus, mit -0,96 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,68 %. Meta Platforms (A) verliert -1,22 % Tencent notiert im Plus, mit +1,36 %.

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.