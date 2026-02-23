    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Marktrotation & Crash

    Halo-Trade an der Wall Street: Die Märkte gehen auf Sicherheit

    Nachdem fast drei Jahre lang in alles investiert wurde, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat, lenken viele Anleger ihr Kapital nun um.

    Marktrotation & Crash - Halo-Trade an der Wall Street: Die Märkte gehen auf Sicherheit
    In den USA hat sich der Begriff des "Halo-Trades" für dieses Vorgehen etabliert. Dabei steht "Halo" nicht für heilig, sondern als Akronym für "heavy assets, low obsolescence". Frei übersetzt: Gewichtige Anlagen, die nicht altern. Und das ist den Anlegern jetzt "heilig".

    Die Idee dahinter: Unternehmen, die auf physischer Infrastruktur und materiellen Gütern basieren, lassen sich durch Software oder Automatisierung möglicherweise schwerer verdrängen. Zu den jüngsten Nutznießern zählen Unternehmen wie McDonald’s, Exxon Mobil und der Landmaschinenhersteller Deere. Branchen, die als stärker von KI-bedingten Umwälzungen betroffen gelten – von Vermögensverwaltern bis hin zu bestimmten Softwareanbietern – hinken hingegen hinterher.

    Im vergangenen Monat haben die traditionell defensiven oder vermögensintensiven Segmente des S&P 500 – Industrie, Rohstoffe, Versorger und Basiskonsumgüter – den breiteren Index übertroffen.

    Tech-Aktien gaben deutlich nach. Die Magnificent Seven haben nach jahrelanger Marktführerschaft an Dynamik verloren. Bis zum 20. Februar verzeichneten Konsumgüteraktien den stärksten Jahresstart aller Zeiten.

    Dass Anleger auf Sicherheit gehen, lässt sich an der Siemens-Aktie sehen. Siemens, eigentlich ein Industriewert, der von einer Marktrotation profitieren müsste, fiel zuletzt empfindlich, aufgrund von Bedenken, dass KI Industrie-Software künftig ersetzten könnte. Die Volatilität der Siemens-Aktie verdeutlicht auch die Unsicherheit der Anleger. 

    Den Software-Crash hatte Anthropic ausgelöst. Das Unternehmen betreibt das Sprachmodell "Claude". Das Unternehmen hatte lediglich angekündigt ein Tool zu entwickeln, das juristische Rechercheprozesse optimieren soll. Diese Ankündigung löste einen Kurssturz aus, der den Gesamtwert von Softwareunternehmen, Finanzdatenanbietern und Börsenbetreibern um rund 300 Milliarden US-Dollar reduzierte.

    Die jüngsten Turbulenzen bauen auf einer breiter angelegten Rotation auf, die bereits vor Monaten begann. Seit der Nasdaq Composite im Oktober sein letztes Rekordhoch erreichte, haben sich die Kursgewinne über eine kleine Gruppe von KI-bezogenen Aktien hinaus auf Blue Chips, Nebenwerte und internationale Aktien ausgeweitet. Doch was anfänglich wie Zuversicht in expandierendes Wirtschaftswachstum aussah, hat sich in den letzten Wochen eher zu einer defensiven Haltung entwickelt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
