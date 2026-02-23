GOLDMAN SACHS stuft BMW auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 112 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm vor dem Geschäftsbericht der Münchner am Sonntag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er berücksichtigte dabei jüngste Absatzzahlen und die letzten Signale aus dem Konzern./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 89,82EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.
