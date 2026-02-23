"Verkauft eure Bitcoins jetzt!" Peter Schiff warnt vor Crash auf 20.000 Dollar

Auslöser der scharfen Bewegung war der Zollschock aus Washington : Nur Stunden nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs, das seine bisherigen globalen Zölle für unrechtmäßig erklärte, kündigte Präsident Donald Trump eine neue importweite Abgabe von 15 Prozent an – mit unmittelbaren Folgen für Risikoanlagen. Der schnelle Kursrutsch unter 65.000 US-Dollar führte laut Coinglass zu Liquidationen von rund 465 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, davon mehr als 434 Millionen aus gelöschten Long-Positionen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, inklusive Spekulationen über mögliche US-Militäroperationen gegen den Iran, verstärkten den Verkaufsdruck zusätzlich.

Die jüngste Bitcoin-Korrektur hat die Stimmung an den Kryptomärkten massiv ins Negative gedreht. Auf den großen Prognoseplattformen wie Kalshi und Polymarket stiegen die Wetten auf deutlich tiefere Kurse regelrecht explosionsartig an, nachdem Bitcoin zeitweise unter 65.000 US-Dollar gefallen war. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin im Jahr 2026 unter 55.000 US-Dollar rutscht, sprang laut Polymarket innerhalb eines Tages auf 72 Prozent. Für einen Fall unter 50.000 US-Dollar liegt sie bereits bei 61 Prozent. Parallel rechnen Trader auf beiden Plattformen damit, dass Bitcoin im Februar die Marke von 60.000 US-Dollar unterschreitet.

Bitcoin erholte sich zwar kurzfristig wieder auf etwa 65.000 US-Dollar, doch Marktteilnehmer bleiben skeptisch. Ein Marktteilnehmer sprach von der "schlechtesten technischen Konstellation", die er je gesehen habe, und erwartet einen Rückgang in Richtung 48.000 bis 50.000 US-Dollar. Andere verweisen auf die Ironie, dass Bitcoin ausgerechnet unter einem kryptofreundlichen Präsidenten so stark fällt.

Parallel meldete sich einmal mehr der prominente Krypto-Kritiker und Gold-Befürworter Peter Schiff zu Wort. Seine Warnung kam bereits vor dem jüngsten Zollschock, doch sorgt sie nun für zusätzliche Nervosität. Am Donnerstag schrieb er auf X: "Wenn Bitcoin die 50.000-Dollar-Marke durchbricht, was wahrscheinlich ist, scheint es sehr wahrscheinlich, dass es zumindest die 20.000-Dollar-Marke testen wird." Und er legte nach: Anleger sollten "Bitcoin jetzt verkaufen". Schiff argumentiert, dass die Volatilität von Bitcoin "ein Merkmal, kein Fehler" sei und dass ein tiefer Crash strukturell begünstigt werde. Sein Szenario entspräche einem Einbruch von 84 Prozent gegenüber dem Rekordhoch.

2026 markiert laut checkonchain zudem den schlechtesten Jahresauftakt seit Beginn der Aufzeichnungen. Bitcoin hat seit Jahresbeginn rund 25 Prozent verloren und notiert knapp 50 Prozent unter seinem Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar aus dem Oktober. Vor diesem Hintergrund wirken die pessimistischen Prediction-Markets, die massiven Long-Liquidationen und die Verstärkung der geopolitischen Risiken zusammen wie ein "Perfect Storm", der Bitcoin in den kommenden Wochen weiter unter Druck setzen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



